Notebook touch screen: guida alla scelta del migliore

Notebook touch screen: quale comprare

I notebook touch screen sono un tipo di computer relativamente recente. Non fraintendiamoci: la tecnologia esiste da molti anni (il primissimo prototipo di un display touch risale agli anni 60), ma i primi device di largo consumo a riceverla sono stati palmari e tablet. Dopo di che, sono arrivati sul mercato gli smartphone: da quel momento in poi, tutti noi abbiamo iniziato ad abituarci ad interagire con degli schermi touch. E lo abbiamo fatto rapidamente, perché il touchscreen è un sistema di input molto semplice e immediato: basta dare un tablet o un telefono in mano ad un bambino per rendersene conto… I computer portatili però, sono stati solo marginalmente toccati da questa rivoluzione; molti utenti sono ormai a loro agio con touchpad e tastiera e non sentono il bisogno di un notebook touch screen.

Inoltre, non tutti gli utilizzi di un portatile sono compatibili con l’uso di uno schermo tattile: gli input dati con le dita non sono sempre precisissimi e, se scorrere i video di YouTube direttamente dal display di un notebook touch screen può essere comodo, lo stesso non si può dire del muoversi tra le piccole caselle di un Excel… D’altra parte, c’è tutta una categoria di utenti che invece si è trovata più di una volta a premere per sbaglio con le dita sullo schermo di un laptop tradizionale… Se ne fate parte, in questa guida troverete i computer giusti per voi.

Ad oggi, soltanto alcuni modelli di portatili sono dotati di schermo touch, e spesso e volentieri fanno parte di una categoria di prodotti ben precisa: i 2 in 1. I 2 in 1 sono notebook touch screen che possono essere utilizzati sia come portatili tradizionali, sia come tablet. A seconda della “famiglia” a cui appartengono, questa trasformazione può avvenire in due modi. Se si parla di 2 in 1 “detachable”, avremo un device, solitamente non molto grande, costituito da due pezzi separati: il primo, l’unità centrale, è un vero e proprio tablet, a cui può essere agganciata una dock che include la tastiera ed eventualmente qualche porta in più.

I notebook touch screen di tipo convertibile invece, sono in tutto e per tutto simili a dei portatili tradizionali; l’unica differenza sta nelle cerniere dello schermo, che permettono a quest’ultimo di ruotare fino a 360 gradi all’indietro per poter utilizzare il PC come un tablet. Capita frequentemente che all’interno della confezione di un laptop 2 in 1 sia inclusa anche una digital pen, da usare in alternativa alle dita per interagire con lo schermo, migliorando anche la precisione. Non stiamo parlando di prestazioni ai livelli di una Wacom professionale, ma chi vuole un notebook touch screen per prendere appunti o per disegnare un po’, troverà comodo questo accessorio.

Come abbiamo detto però, la funzionalità touchscreen non è appannaggio dei portatili 2 in 1: soprattutto negli ultimi anni sta crescendo il numero di produttori che include uno schermo touch di serie, o perlomeno, tra le opzioni selezionabili in fase di configurazione. In questo caso si parla soprattutto di laptop di un certo livello. All’interno della nostra guida troverete i migliori notebook touch screen appartenenti a ciascuna delle categorie di cui abbiamo parlato: ordinati dai più economici, per arrivare fino alla fascia premium, ecco i best buy in questa particolare tipologia di prodotti.