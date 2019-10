Notebook Toshiba: guida ai portatili che vengono dall'estremo oriente

Notebook Toshiba : la serie Tecra

I notebook Toshiba appartenenti alla serie Tecra sono prodotti business di alto livello: difficile trovare modelli ad un prezzo di listino inferiore ai 1000 euro, e per alcuni modelli il costo sale addirittura a 2000. Tra i Tecra ci sono portatili di dimensioni più o meno standard: si va dai 14 ai 15 pollici di schermo. Gli chassis sono realizzati in plastica o in magnesio, le tastiere sono retroilluminate.

Non solo questi notebook Toshiba generalmente sono in grado di resistere a piccole cadute e schizzi, ma alcuni modelli sono certificati H.A.L.T.; questo significa che sono in grado di sopportare stress come alte temperature, vibrazioni, ripetuti spegnimenti dovuti alla mancanza di corrente.

In aggiunta, potrebbe essere presente anche un sensore di impatto (3D HDD), che consente di proteggere i componenti interni in caso di caduta, preservando i dati contenuti nel PC. Dal punto di vista delle configurazioni hardware, anche in questo caso troviamo componenti di buon livello, principalmente processori Intel i5 o i7 appartenenti alle serie ULV, in grado di garantire buone performance, mantenendo un occhio di riguardo per i consumi.