Notebook tablet: ecco i device ibridi più interessanti del momento

Asus Transformer T101HA

Il primo modello che vediamo in questa guida ai migliori notebook tablet è l’Asus Transformer. Tra i dispositivi più conosciuti all’interno di questa categoria, è la soluzione economica ideale da portare in viaggio o all’università. Le sue dimensioni sono contenute: lo schermo misura 10,1 pollici (è un IPS, con risoluzione 1280 x 800 pixel), mentre il peso complessivo è di poco superiore al chilo. Portando in giro solo il tablet, avremo appena 580 grammi in più in borsa o nello zaino. A dispetto del prezzo non altissimo, lo chassis è comunque in metallo e restituisce una buona impressione di solidità.

Sotto la scocca c’è un processore Atom Cherry Trail x5-Z8350 (quad core pensato per dispositivi mobile, frequenza di clock di 1,44 Ghz, che può arrivare fino a 1,92 GHz). Si tratta di un processore che privilegia i consumi piuttosto che le prestazioni, ed è adatto per task base come navigazione web o la scrittura. Lo affiancano 4 GB di memoria RAM DDR3 e una memoria flash da 64 GB, che potrete espandere attraverso lo slot SD. Oltre a quest’ultimo le opzioni di connettività includono una porta USB 2.0, una Micro USB, una Micro HDMI e il jack audio. In un notebook tablet di questo tipo diventa molto importante la durata della batteria. In questo senso l’Asus Transformer non delude: si riescono a raggiungere le 10-11 ore senza grossi problemi.