Notebook sottili: leggeri ed eleganti, ecco i modelli migliori

Lenovo Yoga S730

Iniziamo la nostra selezione di notebook sottili con un prodotto davvero molto particolare, pensato soprattutto per chi cerca un prodotto dinamico: Lenovo Yoga S730. Questo non è altro che un notebook convertibile, che dispone infatti di touchscreen e digitalizzatore per chi ama prendere appunti. Frontalmente troviamo un bel pannello da 13.3″ Full HD, il quale resta incastonato in un corpo di alluminio davvero piacevole alla vista.

All’interno invece abbiamo un hardware con i fiocchi: Intel Core i5-8265U (fino a 3.90 GHz in boost), 8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB. La combo è ottima sia per eseguire Windows 10 Pro in pochi secondi, sia tutti i vari software di terze parti. Lato porte troviamo tre porte USB 3.1 Type-C (una Gen2, predisposta alla ricarica) e un jack audio. Tutto qui? Sì. L’autonomia del dispositivo raggiunge le 12 ore ad utilizzo medio, ma grazie alla tecnologia RapidCharge consente di avere l’80% di energia in soli 60 minuti alla presa. Lo spessore è davvero impressionante: soli 1,2 centimetri, ma anche solo 1,1 Kg.