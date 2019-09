Notebook senza sistema operativo: dove si comprano e quanto convengono

Notebook senza sistema operativo: quale comprare

Ci sono tanti motivi che spingono un utente a considerare un notebook senza sistema operativo. Ad esempio, potrebbe essere già in possesso di una licenza Windows, ottenuta da un computer non più in uso. Oppure potrebbe avere intenzione di procurarsela acquistando una key su internet e scaricando la ISO di Windows 10 dal sito ufficiale Microsoft. O ancora, potrebbe trattarsi di qualcuno che non è interessato all’OS Microsoft e ha intenzione di installare sul proprio PC una delle tante distribuzioni Linux gratuite.

In ciascuno di questi casi, acquistare un notebook senza sistema operativo sembra un’ottima idea per risparmiare e magari scegliere un modello meglio equipaggiato, a parità di budget. Dopotutto, installare un sistema operativo su un PC che ne è sprovvisto è semplice: basta creare un disco o una chiavetta USB e seguire tutti i vari passaggi dettagliati nella nostra guida su come installare Windows 10. Quello che rimane da capire, allora, è dove comprare un notebook senza sistema operativo a un prezzo conveniente – ed è qui che iniziano i primi problemi.

Basta una rapida occhiata ai principali eCommerce per rendersi conto che in effetti sì, di notebook senza sistema operativo ce ne sono, ma non sempre si tratta di modelli molto appetibili. Nel panorama che ci si apre di fronte infatti, troveremo molti portatili appartenenti alle generazioni passate, che iniziano ad invecchiare, se non già obsoleti.

Ecco dunque di fatto che entriamo in gioco noi: abbiamo selezionato per voi infatti solo i modelli di notebook senza sistema operativo che vale la pena acquistare. Ci sono però delle alternative, come vedete di seguito.

Le alternative ai notebook senza sistema operativo

Piuttosto che limitare la selezione a pochi candidati, oggi diventa più conveniente orientarsi su un portatile tradizionale con sistema operativo Windows già presente. Chi era partito con l’intenzione di installare Ubuntu o un’altra distro Linux, potrà tranquillamente rimuovere l’OS Microsoft, o in alternativa, pensare ad una soluzione dual-boot.

Chi tra voi è invece alla ricerca di un sistema per risparmiare qualcosa sul prezzo di un nuovo portatile, probabilmente si meraviglierà nello scoprire che esistono molti prodotti validi dal costo inferiore ai 300 euro. Non stiamo scherzando, basta dare un’occhiata alle nostre guide dedicate ai migliori notebook 300 euro e ai migliori notebook 200 euro. Certo, si tratta di device limitati e adatti ad un utilizzo base, ma non mancano pannelli Full HD o dischi SSD anche nelle suddette selezioni!

Se siete invece convinti di acquistare un notebook senza sistema operativo, allora proseguite la lettura.