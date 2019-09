Notebook Ryzen: i migliori modelli dal cuore AMD

HP Pavilion 15-cw1010ng

Se cercate qualcosa di più in termini di performance, allora il notebook Ryzen su cui volgere lo sguardo è una configurazione particolare di HP Pavilion 15-cw1010ng. Questo è l’Ultrabook di Hewlett-Packard che spinge maggiormente sull’utilizzo per il consumatore medio, presentandosi con un corpo dall’ottimo design, con ampio trackpad ed una tastiera molto comoda per la digitazione. Il pannello anteriore è un 15.6″ Full HD WLED con tecnologia IPS, ottimo anche per gli utilizzi in esterno.

All’interno dello chassis d’alluminio troviamo un processore Ryzen 7 3700U, ottimo per l’esecuzione di software anche pesanti. Associati invece non mancano 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e 1 TB di HDD meccanico, ottimi sia per l’archiviazione che per l’esecuzione rapida dei software. 8 GB di RAM possono essere una limitazione per i professionisti più esigenti, ma a chi non deve impiegare il dispositivo per particolari attività di memoria va più che bene.

Nel corredo di porte troviamo una USB 3.1 con USB Type-C, due USB 3.1 classiche, un connettore Ethernet, HDMI, slot SD e un jack per l’audio. La batteria è da 41 Wh e non fa dunque gridare al miracolo: sfruttandolo a dovere avrete sicuramente 4-5 ore di utilizzo massimo, che possono diventare di più se ottimizzate meglio i consumi. L’OS è come al solito Windows 10 Home.