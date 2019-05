Notebook rigenerati: guida all'acquisto

Notebook rigenerati: quale comprare

Di solito si decide di acquistare notebook rigenerati quando il budget disponibile per l’acquisto di un nuovo portatile è ristretto. Spesso si guarda al mercato dei rigenerati anche per reperire dei modelli particolari, magari andati fuori produzione. O ancora, perché ci si lascia tentare da un’ottima offerta su un portatile di alto livello, per cui difficilmente si sarebbe disposti a pagare il prezzo pieno. Se state cercando tra i notebook rigenerati il vostro prossimo PC per una di queste ragioni, o per altre ancora, in questa guida troverete tutti i consigli per fare la scelta giusta.

Notebook usati o rigenerati?

Spesso si tende ad assimilare queste due categorie. Ma tra notebook rigenerati e usati ci sono alcune importanti differenze. Un laptop usato, acquistato da un privato su Subito.it oppure su eBay, viene messo in vendita dal suo precedente proprietario, che l’ha utilizzato per un certo periodo. Presumibilmente il venditore o chi per lui si sarà occupato di eseguire una formattazione del sistema operativo. Ma difficilmente si fanno ulteriori interventi volti a controllare approfonditamente lo stato di salute della macchina. Solitamente questi prodotti non dispongono di alcun tipo di garanzia. L’eccezione è rappresentata da quei portatili che si trovano ancora nel periodo di copertura offerto dal produttore (Acer, Lenovo, Asus…), a patto che esista una prova d’acquisto.

Un notebook rigenerato invece viene sempre venduto da un negozio, che si occupa (in prima persona, o tramite un laboratorio esterno) di eseguire tutti i test e gli interventi necessari a riportare il prodotto in condizioni ottimali. Il portatile viene venduto con annessa garanzia: a seconda della situazione, arriva anche a 2 anni e più.

Cosa aspettarsi dai notebook rigenerati?

Quali storie possono nascondersi dietro i notebook rigenerati? Non esiste un solo scenario possibile. Il prodotto che state per acquistare potrebbe avere diverse origini:

Notebook mai usato , ma che presenta difetti o imperfezioni estetiche. Spesso questi problemi sono dovuti a danni accidentali avvenuti durante il trasporto. Il venditore individua il problema e interviene per ripararlo. Qualche esempio? Un urto potrebbe aver mandato fuori asse una ventola, che verrà riposizionata o sostituita. Oppure lo schermo potrebbe presentare dei pixel danneggiati: in questo caso sarà probabilmente necessario sostituire il pannello. In alcuni casi, potrebbe essere stata solo la confezione a subire un danneggiamento.

, ma che presenta difetti o imperfezioni estetiche. Spesso questi problemi sono dovuti a danni accidentali avvenuti durante il trasporto. Il venditore individua il problema e interviene per ripararlo. Qualche esempio? Un urto potrebbe aver mandato fuori asse una ventola, che verrà riposizionata o sostituita. Oppure lo schermo potrebbe presentare dei pixel danneggiati: in questo caso sarà probabilmente necessario sostituire il pannello. In alcuni casi, potrebbe essere stata solo la confezione a subire un danneggiamento. Notebook restituito dall’acquirente per ripensamento : come probabilmente già sapete, per il consumatore che acquista online c’è un periodo di tempo (14 giorni) in cui è possibile restituire il prodotto anche solo perché si è cambiata idea. Questi portatili non possono essere più venduti come prodotti nuovi, ovviamente. I sigilli della confezione non saranno più intatti, l’hard disk avrà sulle spalle qualche ora di funzionamento, potrebbero essere presente graffi o altri segni. Verranno quindi venduti come notebook ricondizionati.

: come probabilmente già sapete, per il consumatore che acquista online c’è un periodo di tempo (14 giorni) in cui è possibile restituire il prodotto anche solo perché si è cambiata idea. Questi portatili non possono essere più venduti come prodotti nuovi, ovviamente. I sigilli della confezione non saranno più intatti, l’hard disk avrà sulle spalle qualche ora di funzionamento, potrebbero essere presente graffi o altri segni. Verranno quindi venduti come notebook ricondizionati. Notebook restituito durante il periodo di garanzia: il proprietario del portatile che rileva un difetto restituisce il prodotto al venditore. In alcuni casi quest’ultimo potrebbe scegliere di sostituirlo, piuttosto che effettuare le riparazioni necessarie. Questo accade soprattutto quando i tempi per la riparazione iniziano ad allungarsi troppo e a diventare inaccettabili per il cliente in attesa. Si procede a riparare, ripristinare e riconfezionare il prodotto (spesso con tanto di accessori sostitutivi). All’interno di questa categoria di notebook rigenerati rientrano quindi numerose casistiche: portatili usati pochissimo, nei quali il difetto si è manifestato subito, o che hanno iniziato ad avere problemi dopo oltre un anno di utilizzo. Device con difetti banali (un contatto saltato che non faceva funzionare la webcam), o con problemi più complessi che hanno richiesto la sostituzione della scheda madre.

Notebook rigenerati, come controllare se funzionano bene

Ci sono numerosi negozi del tutto affidabili dove comprare notebook rigenerati, come Amazon o gli stessi Apple Store. Ma l’acquisto di un prodotto usato viene sempre vissuto come rischioso, soprattutto da un utente inesperto. “E se il portatile che mi interessa ha un difetto che non so riconoscere?”. Come evitare una fregatura? Oltre a scegliere un negozio sicuro, a cui fare riferimento in caso di malfunzionamenti rilevati dopo l’acquisto, ci sono alcune verifiche che potete fare voi stessi.