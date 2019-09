Notebook ricondizionati: quando convengono e come sceglierli

Notebook ricondizionati: dove acquistare

Ad ogni modo, acquistando dai negozi online più conosciuti e sicuri, il rischio di incappare in una fregatura è praticamente nullo. Anche in caso di problemi, sarà la garanzia offerta dallo store a tutelarvi. Ma quali sono i siti a cui rivolgersi per comprare notebook ricondizionati a basso prezzo e senza rischi? Ecco gli shop online più convenienti e una selezione delle loro migliori offerte per l’usato ricondizionato garantito, suddivise per uso e fasce di prezzo. Buona lettura!

Amazon (Renewed e Warehouse Deals)

Amazon è senza dubbio lo shop online che fa dell’attenzione per il cliente il suo principale punto di forza. Il servizio di assistenza è eccellente, come anche quello di garanzia. Oltre allo shop tradizionale, Amazon offre altri due servizi: Amazon Renewed e Amazon Warehouse Deals sono (rispettivamente) le piattaforme di vendita di prodotti ricondizionati e usati del colosso dell’eCommerce.

Su entrambi i tipi di prodotti Amazon offre la sua garanzia standard (“dalla A alla Z”), oltre a un periodo di 30 giorni per esercitare il diritto di recesso. Inoltre, per gli oggetti appartenenti alla categoria Amazon Renewed, è prevista una garanzia aggiuntiva di un anno per qualsiasi difetto di conformità e funzionamento. Questo perché i prodotti Renewed subiscono un vero e proprio processo di refurbishing, effettuato in centri specializzati di alto livello, per riportarli in condizioni quanto più possibile analoghe al nuovo. Se vuoi saperne di più sui prodotti Amazon Renewed, consulta la nostra guida.

Proprio a causa della natura dei prodotti ricondizionati, la loro disponibilità varia sensibilmente con il passare del tempo. Non possiamo dunque quindi suggerirvi modelli di notebook ricondizionati specifici, che magari già domani rischierebbero di non essere più disponibili. Troverete quindi delle selezioni di vari prodotti in continuo aggiornamento, suddivise per finalità d’uso e prezzo. Se tra le offerte non trovate quella giusta per voi, non arrendetevi subito: tornate tra qualche giorno per scoprire se tra i nuovi arrivi c’è qualche chicca da non perdere. E adesso, vediamo insieme le nostre raccolte di notebook ricondizionati:

Notebook ricondizionati economici (prodotti ricondizionati Amazon Renewed): una selezione di portatili per chi punta prima di tutto a risparmiare. Se il computer vi serve per navigare sul web, leggere la posta, usare la Suite Office o guardare un film, questi sono i prodotti ideali. Clicca qui per tutte le offerte di notebook ricondizionati per uso base.

Notebook ricondizionati mid-range (prodotti ricondizionati Amazon Renewed): questa selezione include notebook adatti a tutti gli utilizzi standard, che non temono multitasking e programmi più impegnativi in termini di risorse (Photoshop, Matlab, gaming leggero) grazie ai processori Intel i5. Clicca qui per tutte le offerte di notebook ricondizionati di fascia media.

Notebook ricondizionati di fascia alta e workstation (prodotti ricondizionati Amazon Renewed): notebook di fascia alta il cui prezzo originario può superare i 1000-2000 euro. All'interno di questa selezione è probabile imbattersi in modelli di Ultrabook e pc gaming. Anche se si tratta di modelli fuori produzione, le loro caratteristiche hardware li rendono tuttora molto prestanti. Clicca qui per tutte le offerte di notebook ricondizionati di fascia alta.

(prodotti ): notebook di fascia alta il cui prezzo originario può superare i 1000-2000 euro. All’interno di questa selezione è probabile imbattersi in modelli di e . Anche se si tratta di modelli fuori produzione, le loro caratteristiche hardware li rendono tuttora molto prestanti. Clicca qui per tutte le offerte di notebook ricondizionati di fascia alta. Notebook ricondizionati Apple (prodotti ricondizionati Amazon Renewed): questa selezione include i portatili di casa Apple, ovvero MacBook Air e Macbook Pro. Clicca qui per tutte le offerte di notebook Apple.

Invece, per quanto riguarda Amazon Warehouse Deals:

ePRICE

Anche ePRICE, il noto store di elettronica, ha una sezione dedicata ai prodotti ricondizionati. Tutti i notebook rigenerati in vendita sono stati testati e dispongono di una garanzia di 2 anni su difetti e malfunzionamenti.

Notebook economici: una selezione di portatili fino a 300 euro. Vi consigliamo di scegliere modelli con processori Intel Celeron o Pentium. Tenete d'occhio la pagina: se siete abbastanza veloci potreste riuscire ad aggiudicarvi perfino un Core i3. Scopri la selezione di notebook ricondizionati economici.

Notebook di fascia media: le offerte per notebook di fascia media (fino a 450 euro), che si prestano anche a compiti più impegnativi e garantiscono una buona longevità. Il nostro consiglio è di prediligere i computer che equipaggiano processori i5 e quelli prodotti dai brand più noti (HP, Asus, Acer, Lenovo…). Scopri la selezione di notebook ricondizionati di fascia media.

: le offerte per notebook di fascia media ( ), che si prestano anche a compiti più impegnativi e garantiscono una buona longevità. Il nostro consiglio è di prediligere i computer che equipaggiano e quelli prodotti dai (HP, Asus, Acer, Lenovo…). Scopri la selezione di notebook ricondizionati di fascia media. Notebook di fascia alta (inclusi notebook da gaming e workstation): i più prestanti all’interno dell’outlet portatili di ePRICE. Scopri la selezione di notebook ricondizionati di fascia alta.

eBay

Anche eBay ha una sezione dedicata ai notebook ricondizionati. A differenza di Amazon e ePRICE però, la grande quantità e varietà di venditori (privati e professionali) non rende possibile identificare delle condizioni univoche di vendita per questo tipo di prodotti. Se hai comunque deciso di utilizzare eBay per l’acquisto di un portatile rigenerato, ricordati di seguire questi consigli:

Scegli un venditore professionale per avere diritto alla garanzia che, all’interno dell’Unione Europea, è di 2 anni per legge. Alcuni noti shop (come Monclick o Yeppon) vendono i loro prodotti anche su eBay. Se acquisti da un privato non avrai nessuna sicurezza in questo senso.

per avere diritto alla che, all’interno dell’Unione Europea, è di per legge. Alcuni noti shop (come Monclick o Yeppon) vendono i loro prodotti anche su eBay. Se acquisti da un privato non avrai nessuna sicurezza in questo senso. Controlla i feedback del venditore e paga con Paypal, per evitare di incappare in truffe.

Se non ti senti sicuro del prodotto che stai per acquistare, o se sei indeciso tra un paio di modelli di notebook ricondizionati, non esitare a scriverci nei commenti per ricevere i nostri consigli.