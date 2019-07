Notebook offerte: i migliori sconti di Natale

Notebook offerte: i migliori sconti del Prime Day

L’estate imperversa, e con essa anche le campagne sconto. Sì, perché come ogni anno, ecco che Amazon inizia il suo Prime Day, sempre più ricco di novità e di sconti interessanti. A partire dal 15 luglio alle 00:00 infatti, Amazon metterà online una serie di offerte su tutte le categorie che normalmente mette a disposizione, fino al 16 luglio alle 23:49. Ben 48 ore di offerte dunque, dalla natura più disparata. Se non ti è mai capitato di partecipare ad un evento Prime ti suggeriamo di approfondire sulla nostra guida dedicata proprio a cos’è e come funziona Amazon Prime Day.

Importante precisare che l’evento è accessibile solo da coloro che dispongono di un account Amazon Prime; fa parte dei vantaggi di averne uno. Se non sai di cosa si tratta di invitiamo ad approfondire sulla nostra guida dedicata proprio a capire cos’è Amazon Prime. L’abbonamento è inoltre attivabile, solo per la prima volta, per 30 giorni gratuitamente e senza impegno a questa pagina.

Ma vediamo adesso come funzioneranno gli sconti che vedremo arrivare nella nostra sezione “Notebook offerte“. Durante il 15 e il 16 luglio arriveranno sostanzialmente online tre tipologie di sconti: offerte giornaliere, offerte lampo e offerte WOW. Le offerte giornaliere consistono in promozioni abbastanza interessanti su una serie di prodotti di spicco; in questo caso lo sconto è abbastanza contenuto, sebbene si possano trovare un bel po’ di prodotti davvero stuzzicanti. Le offerte lampo sono per chi vuole davvero il meglio ed è pronto a impostare sveglie o stare molto tempo al PC: queste solitamente offrono prezzi molto bassi, su una gamma di prodotti davvero molto ampia. Infine, le offerte WOW, novità di quest’anno, che consistono in sconti davvero estremamente spinti, annunciati in modo completamente improvviso da Amazon; ce n’è davvero per tutti i gusti. Se vuoi approfittare del periodo promozionale di Prime Music ad esempio, disponibile per 4 mesi a soli 0,99€, ti consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale.

Capito come funzionano le offerte, a questo punto potete consultarle direttamente presso la pagina ufficiale Amazon dedicata al Prime Day. Se però cercare specifici prodotti è quello che avete la necessità di fare, probabilmente perdervi in tutte le vetrine di Amazon, costellate anche di offerte molto blande a volte, non è la cosa più giusta. Per questo abbiamo realizzato una vasta gamma di guide agli sconti, selezionando per voi soltanto quelli più validi: niente sconti furbetti, nessun prodotto mediocre, nessuna offerta scontata di pochissimi euro. Se volete dare un’occhiata alla nostra selezione, ovviamente sempre aggiornata per entrambi i giorni di Prime Day, potete farlo visitando Offerte Amazon Prime Day. N.B: al loro interno potrete trovare qualche box Amazon che non si aggiorna con i prezzi in tempo reale, ma proprio perché alcune offerte durano davvero poco: vi indicheremo sempre comunque ora di inizio e di fine offerte, nonché il calo effettivo di prezzo.

Terminiamo inoltre, prima di passare alle vere e proprie componenti della sezione notebook offerte, che se volete aderire al Prime Day acquistando prodotti per la vostra azienda potete farlo creando un account Amazon Business completamente gratuito. Questo dispone di fatturazione elettronica automatica e di vari strumenti utili proprio per i professionisti.