Notebook i3: quali sono i modelli migliori?

Notebook i3: quale comprare

Non dimenticatevi degli i3! Al momento di scegliere un nuovo computer, facilmente si finisce per “snobbare” questa famiglia di processori. Chi ha una buona cifra da investire finisce spesso per orientarsi sui più blasonati i5 o i7, alla ricerca di performance di alto livello, mentre chi deve fare i conti con un budget ristretto spesso si ritrova a cercare tra i meno prestanti Pentium o Celeron. Nelle prossime righe capiremo perché spesso un notebook i3 rappresenti invece la scelta vincente per molti utenti.

Pensiamo un attimo alle attività più comuni che ciascuno di noi fa al computer: navighiamo su Internet, chattiamo, guardiamo film e serie TV su Netflix, ascoltiamo musica su iTunes o su Spotify. Al massimo ci sarà chi azzarda qualche modifica alle foto con Adobe Photoshop. Chi usa il PC per il lavoro o per lo studio (escludendo coloro che utilizzano software professionali pesanti) sfrutterà principalmente la Suite Office.. In questi casi si sente spesso consigliare un i5, ma in realtà un notebook i3 se la caverà benissimo. E il vantaggio dov’è? Beh, il risparmio, anche nei casi in cui doveste scegliere una versione più accessoriata rispetto ad una più “spoglia” ma con un i5.

Non sono comunque soltanto i consumatori a trascurare il fratello più piccolo della famiglia Intel Core: anche le case produttrici non hanno un catalogo così ampio di notebook i3. Per realizzare in questa guida, abbiamo cercato tra i modelli disponibili i notebook i3 migliori: ve li presentiamo tutti nelle prossime righe.