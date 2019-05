Notebook Huawei: guida alla gamma del produttore cinese

Notebook Huawei: quale comprare

Huawei è una grossa società cinese attiva nei settori dell’elettronica di consumo, in particolare in quello degli smartphone, e delle telecomunicazioni. Pochi, ma buoni. È così che si può riassumere l’approccio del colosso cinese al mondo dei portatili. Non ci sono tanti modelli di notebook Huawei infatti, ma ciascuno di essi è realizzato con estrema cura ed attenzione. La filosofia potrebbe ricordare un po’ quella della Apple, e a primo impatto anche l’estetica di un notebook Huawei potrebbe ricordare quella di un MacBook. Linee sottili, chassis in alluminio chiaro con tastiere nere… Ci sono però alcune differenze fondamentali: innanzitutto, si parla di portatili Windows, quindi dotati di tutta la versatilità che questo sistema operativo si porta dietro. In secondo luogo, le fasce di prezzo. Tra i notebook Huawei, che pure includono Ultrabook top di gamma da 1000 euro e più, non mancano device di livello medio. Come vedremo nelle prossime righe, anche chi ha un budget di 500-600 euro potrà portare a casa un laptop che condivide con i suoi fratelli di fascia superiore costruzione solida, ottimi materiali e un design piacevole.

Esattamente come avviene per gli smartphone, i notebook Huawei sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo. E nessuna paura per garanzia e riparazioni: l’azienda è attiva in Italia ormai da molti anni, ha sedi a Roma e Milano e i suoi prodotti vengono venduti dalla maggior parte degli eCommerce che meglio conosciamo, a partire da Amazon. I centri di assistenza sono diffusi sul territorio italiano in modo abbastanza capillare. Insomma, nonostante l’azienda si sia affacciata relativamente da poco nel mercato dei portatili, ci sono già tutti gli indicatori che preannunciano Huawei come un attore da tenere d’occhio. E che già adesso, agli albori, è riuscito a sfornare qualche best buy.

Ma adesso è arrivato il momento di parlare nello specifico dei modelli di notebook Huawei attualmente sul mercato. Vedremo insieme quali sono le caratteristiche che li distinguono, a quali utenti sono consigliati e le offerte migliori per acquistare online il modello che avete scelto.