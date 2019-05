Notebook GTX 1070: oltre i classici modelli da gaming

Notebook GTX 1070: quale comprare

Nella maggior parte dei casi un notebook GTX 1070 è pensato per il gaming. Questa scheda grafica Nvidia, affiancata magari da un processore ad alte prestazioni, permette di giocare ai titoli più impegnativi senza compromessi. Non solo, la 1070 se la cava bene anche con la VR: se avete intenzione di utilizzare un visore, questo chip è una delle scelte più sensate. Ci possono essere dei casi, o meglio, degli utenti, per cui notebook GTX 1070 non significa necessariamente (o esclusivamente) notebook da gaming. All’interno di questa guida abbiamo raccolto i modelli di portatili con scheda grafica Nvidia GTX 1070 che più si avvicinano, per aspetto, peso e dimensioni, ad un portatile tradizionale. Si tratta di laptop che potranno essere utilizzati senza problemi anche a lavoro, in quanto meno appariscenti dei classici laptop da gaming. Di questi ultimi non condividono nemmeno la stazza: i portatili che vedremo sono accomunati da un design più sottile e da un peso relativamente contenuto. Se vorrete portarli con voi in viaggio o in una trasferta di lavoro, non avrete il problema di un mattone intrasportabile da tenere in zaino o in borsa.

Il prezzo per i modelli di notebook GTX 1070 che vedremo è tutt’altro che trascurabile: già di partenza ci troviamo di fronte a componenti hardware di alto livello, tipici delle configurazioni top di gamma. Se consideriamo l’ulteriore sforzo di progettazione fatto per realizzare un case più sottile, realizzato con materiali al tempo spesso leggeri e resistenti, possiamo capire come mai il listino di questi prodotti superi facilmente i 2000 euro. Se eravate alla ricerca di un prodotto meno d’elite e orientato esclusivamente al gaming, nella guida ai migliori notebook gaming GTX 1070 troverete ciò di cui avete bisogno. Proseguite nella lettura di questa guida se quello che state cercando è invece un prodotto più versatile, leggero e meno appariscente, adatto non solo al gaming, ma anche a professionisti e creativi.