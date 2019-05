Notebook GTX 1060, non solo gaming: ecco i modelli versatili più versatili

Notebook GTX 1060: quale comprare

Se state cercando un notebook GTX 1060 di quelli tradizionali da gaming, non vogliamo farvi perdere altro tempo. All’interno della nostra guida dedicata “notebook gaming GTX 1060“, troverete la selezione di modelli per videogiocatori che abbiamo scelto per voi. In questa guida ci concentreremo invece sui notebook GTX 1060 più simili ai portatili classici per aspetto e dimensioni, che comunque mantengono lo stesso livello di performance.

Una GTX 1060 permette di giocare a tutti i titoli più recenti, nella stragrande maggioranza dei casi ad alti dettagli. Questi computer sono quindi l’ideale se siete dei gamer non particolarmente estrosi, e magari avete bisogno di un PC facilmente trasportabile da usare anche in università, o che vi accompagni senza troppi problemi in viaggio. Ma una scheda grafica dedicata come quella presente su un notebook GTX 1060 non serve solo a giocare: anche alcune categorie di professionisti, che lavorano con video e modelli 3D ad esempio, hanno bisogno di ottime performance grafiche. E di una macchina che non attiri lo sguardo di tutti, in ufficio. Una GPU della serie Nvidia GTX è spesso più economica di una Quadro o di una Radeon Pro, e riesce comunque a cavarsela egregiamente con software come Autocad o Autodesk.

Se già i tradizionali laptop da gaming sono macchine abbastanza costose (si parte almeno da un migliaio di euro), device particolari come i notebook GTX 1060 che vedremo in questa guida appartengono ad una fascia ancora superiore. Questo perché oltre ad essere equipaggiati con ottimi componenti, presentano anche materiali e finiture di alta gamma, studiati per gestire bene la dissipazione del calore nonostante gli chassis più sottili. Ma non perdiamo altro tempo: nelle prossime righe, troverete la selezione dei notebook GTX 1060 più versatili attualmente sul mercato.