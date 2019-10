Notebook GTX 1050: non solo gaming

ASUS Vivobook Pro N580GD-E4087T

Passiamo ad un notebook GTX 1050 pensato più per i professionisti, o in generale per tutti i prosumer. Parliamo di ASUS Vivobook Pro N580GD, un prodotto che unisce un look premium in alluminio a delle specifiche tecniche di livello, pur mantenendosi accessibile per la categoria. Nello chassis in alluminio troviamo incastonato un pannello LCD IPS da 15.6″ Full HD; non ha cornici particolarmente sottili, ma il lavoro di ASUS su questo prodotto è più “grezzo” e orientato alle performance.

All’interno troviamo un processore Intel Core i7-8750H, esa-core di ottava generazione con clock in Turbo fino a 4.10 GHz. Ad esso sono associati ben 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD SATA e 1 TB di HDD meccanico. Difficilmente si potrebbe chiedere di più, visto che la combo consente di eseguire praticamente Windows 10 Home e tutti i vari software in pochissimi secondi, oltre che lanciarne svariati simultaneamente. Nel reparto GPU troviamo una Nvidia GTX 1050 da 4 GB, edizione quindi maggiorata della versione base che offre ottime possibilità per quanto riguarda il gaming leggero ma soprattutto il rendering grafico e/o video.

Lato porte troviamo jack audio, una USB 3.1 full size, una USB 3.1 Type-C, due USB 2.0, Ethernet, HDMI, alimentazione e lettore di schede SD. Non manca un sensore biometrico per l’accesso sicuro tramite Windows Hello, mentre l’audio è powered by harmon / kardon.