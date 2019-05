Notebook Gaming Nvidia RTX: la nostra guida al ray tracing portatile

Sin dalla nascita della grafica tridimensionale un obiettivo si è sempre presentato come il Sacro Graal, cercato disperatamente ma irraggiungibile. Il ray tracing è la simulazione reale del comportamento dei raggi di luce e del modo in cui si riflettono, rifraggono e illuminano un ambiente rimbalzando su superfici opache. Fino ad ora i videogiochi simulavano questi fattori in maniera più o meno fedele, girando attorno al problema con effetti particellari, riflessi artificiali e altri trucchi in grado di imitarne l’effetto. Il ray tracing richiede infatti una enorme potenza di calcolo, ben oltre ciò che un normale PC riesce a fare, ed infatti i film che utilizzano computer grafica richiedono moltissimo tempo per renderizzare immagini, rendendo questo tipo di grafica in tempo reale un’utopia. Allora perchè ne parliamo in questa guida ai notebook gaming Nvidia RTX?

Perchè Nvidia è riuscita nell’impossibile: creare un’architettura in grado di fare ray tracing durante il gioco. L’effetto è notevole, e permette una serie di innovazioni finora mai viste. Luci soffuse realistiche, illuminazione “di rimbalzo” e soprattutto riflessi veri e propri, in cui vedere tutto ciò che ci circonda, sono alcune delle capacità che offre questa caratteristica. Basato sull’architettura Turing, questa piattaforma sfrutta parecchie innovazioni, tra cui un’intelligenza artificiale in grado di velocizzare il “rattoppo” di buchi nei calcoli di un’immagine, per garantire un effetto estremamente simile al fotorealismo. Siamo davanti a un nuovo orizzonte nel mondo della grafica, che (letteralmente) riscrive quasi tutto quello che sapevamo di come visualizzare mondi tridimensionali.

Gli svantaggi

Ovviamente ogni nuova tecnologia ha anche risvolti negativi. Il primo è ovvio: essendo una tecnologia esistente da pochi mesi sono al momento pochi i giochi in grado di sfruttarla. Per questo motivo, oltre alla linea 20XX che la utilizza, Nvidia ha anche rilasciato una linea 16XX che non la integra e dal costo più contenuto. Dato che questa guida si orienta ai notebook gaming Nvidia RTX ci concentreremo perciò su quelli che includono 2060, 2070 e 2080. Il che ci porta al secondo problema: essendo appena nata è una tecnologia ancora poco ottimizzata, e l’impatto in termini di performance è notevole. Anche l’impatto sulla durata della batteria va calcolato, per quanto gli sviluppatori abbiano comunque ritoccato la frequenza di clock delle schede in modo da considerare il consumo di energia.

Quindi, perchè scegliere RTX? Perchè essere sulla cresta dell’onda vuol dire essere pronti per il futuro. Se infatti RTX non è pienamente sfruttato al momento, è innegabile che i futuri giochi tripla A lo implementeranno. Inoltre se non si usa il ray tracing la performance della grafica “normale” è enormemente migliorata, ponendo questa architettura in cima alla classifica delle schede grafiche. Se stai considerando di acquistare un notebook da gaming, sei disposto a spendere per avere il meglio sul mercato e vuoi essere sicuro che sia in grado di durare a lungo, la scelta è caldamente raccomandata. Notiamo infine che, essendo la serie di schede RTX disponibile da poco (e i notebook da ancora meno), la selezione è limitata e si andrà espandendo nei prossimi mesi.