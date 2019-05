Notebook gaming GTX 1060: i migliori nella nostra guida all'acquisto

Notebook gaming GTX 1060: quale comprare

Nonostante siano disponibili sul mercato tantissime varianti di notebook con a bordo una scheda video Nvidia GTX 1060, dai notebook 4K fino a quelli con pannelli ad altissimo refresh rate, per poter ottenere le massime prestazioni con questo tipo di prodotto nell’ambito del gaming è necessario porre determinati limiti. Prima di tutto, per quanto la maggior parte di queste macchine siano perfettamente in grado di supportare anche i titoli di ultima generazione pi esigenti, sono comunque necessari dei piccoli sacrifici, andando quindi ad optare per settaggi grafici più leggeri a vantaggio di una maggiore fluidità.

In questo senso potrebbe non essere la scelta migliore puntare su un notebook gaming GTX 1060 con monitor a risoluzione 4K; o almeno non è del tutto consigliabile il suo utilizzo strettamente per quanto riguarda il gaming. Al contrario, questa fascia di prodotti si sposa perfettamente con i più diffusi pannelli Full HD, anche con refresh rate a 120 Hz, per ottenere prestazioni sempre al top senza pesare in maniera troppo decisa sull’hardware interno.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il form factor del notebook. In questo caso la scelta può ricadere su un prodotto più performante, ma leggermente più ingombrante e destinato particolarmente ad un utilizzo domestico; oppure su un notebook decisamente più compatto, pur scendendo a qualche compromesso per quanto riguarda eventuali fenomeni di surriscaldamento, specialmente per un utilizzo in mobilità.