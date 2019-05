Notebook gaming economico: la nostra guida al gioco al risparmio

MSI GL63 8RD-618IT

In questa categoria abbiamo modelli perfettamente in grado di far girare anche a buon livello i giochi moderni. Posto, ovviamente, che tu possa accontentarti di schermi Full HD, dat0 che le risoluzioni superiori richiedono maggiore potenza. La larghezza di questo schermo è standard, arrivando a 15,6 pollici. Per quanto riguarda i componenti interni abbiamo un processore Intel Core i5-8300H unito a 8 GB di RAM, e per l’archiviazione di dati una classica divisione tra HDD da 1 TB e SSD da 128 GB, in modo da permetterti di installare programmi che usi spesso in un disco molto più rapido. La scheda grafica inserita è infine una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti da 4 GB, non tanto potente quanto le generazioni attuali ma più che sufficiente per un gaming di buon livello.