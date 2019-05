Notebook gaming 17 pollici: la nostra selezione dei migliori

Notebook gaming 17 pollici: quale comprare

La scelta di un notebook da gaming, che già di per sé non si rivela una scelta facile vista la sempre più crescente proposta sul mercato, potrebbe ulteriormente complicarsi nel momento in cui la decisione ricade su un notebook gaming 17 pollici. In questo caso, e prima di prendere in considerazione le specifiche tecniche dei modelli presi in esame, è necessario capire esattamente l’utilizzo al quale sarà destinato il vostro acquisto.

Chiaramente, parlando di un notebook da gaming vien da sé ritenere che videogiocare rappresenterà l’utilizzo primario del prodotto, tuttavia un notebook di questa categoria tornerebbe altrettanto utile per un uso quotidiano lavorativo, di intrattenimento o per studio; e in tal senso è molto importante considerare la necessità di un uso in mobilità. Prodotti specificamente pensati per il gaming, infatti, possono risultare anche molto ingombranti e conseguentemente difficili da trasportare comodamente all’interno di uno zaino o di una valigetta. A questo si aggiunge la richiesta di spazio ulteriore se il notebook dispone di un pannello da 17 pollici.

Nel caso di semplice necessità di un desktop replacement, vale a dire un PC da utilizzare unicamente in postazione fissa ma senza puntare ad un assemblato, allora potrete puntare direttamente alle migliori specifiche per trovare il miglior prodotto per voi. Viceversa, se pensate di portare con voi il notebook in diverse occasioni ma senza rinunciare allo schermo da 17 pollici, saranno comunque presenti all’interno della nostra selezione anche i più recenti notebook gaming 17 pollici compatti, in modo da facilitare il più possibile l’utilizzo in mobilità.

Per quanto riguarda prezzi e specifiche, saranno presi in esame i più recenti prodotti della categoria, forti dell’ultima gamma di processori Intel di ottava generazione, e ordinati per prezzo crescente e caratteristiche hardware/software. Tra queste, quantitativo di RAM, spazio di archiviazione, scheda video, tipo di pannello (1080p, 4K o refresh rate a 120 Hz) e sistema operativo.