Notebook gaming 15 pollici: i migliori nella nostra selezione

Notebook gaming 15 pollici: quale comprare

Andando a seguire un periodo di sostanziale staticità nella proposta dei portatili da gaming, ad oggi la categoria dei notebook gaming 15 pollici offre una soluzione decisamente più corposa e diversificata, in grado di soddisfare pienamente sia gli utenti in cerca di una soluzione entry-level, sia tutti i giocatori che cercano, anche all’interno di un prodotto come un notebook, una macchina molto performante per non rimpiangere minimamente la soluzione dei desktop da gaming.

In questo senso è comunque doveroso specificare quanto segue: a parità di prezzo, un notebook da gaming non potrà mai eguagliare le possibilità di una sua controparte desktop, nonostante esistano modelli perfettamente in grado di farlo; ma non certamente con la stessa richiesta in termini di spesa. Nonostante questa necessaria premessa, i fattori da tenere in considerazione sono principalmente tre: form factor, connettività e specifiche tecniche. Parlando di un prodotto destinato alla portatilità, infatti, i primi due aspetti potrebbero anche risultare più importanti della pur fondamentale scheda tecnica, andando a rappresentare caratteristiche primarie non tanto per il gaming puro, quanto per lavoro e studio. Le dimensioni, il peso e le possibilità di connessione devono, pertanto, essere analizzate bene prima di procedere all’acquisto, onde evitare di trovarsi con un prodotto sicuramente performante, ma altrettanto scomodo da spostare e senza una specifica uscita per i dispositivi da collegare.

Detto questo, anche le specifiche tecniche hanno sicuramente il loro peso nella scelta di un notebook gaming 15 pollici; per il gaming certo, ma anche per altre esigenze come possono essere lavori di editing fotografico e video. Da questo punto di vista, i prodotti presenti all’interno della selezione terranno conto di queste esigenze, partendo da soluzioni più basilari per quanto riguarda i componenti hardware ed il prezzo, pur garantendo prestazioni ottime con qualche sacrificio, ed arrivando a veri e propri mostri di prestazioni all’interno di dispositivi sottilissimi. Infine, nonostante sia necessario parlare di dispositivi da poter usare in portatilità, non sarà presa in considerazione come aspetto primario la batteria e la sua autonomia: questo perché, anche se perfettamente in grado di offrire una buona autonomia se gestiti in maniera corretta, questi prodotti – specialmente in attività come il gaming – sono pensati per essere utilizzati in maniera prolungati senza il collegamento alla rete elettrica.