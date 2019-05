Notebook gamer: i migliori modelli per giocare

Notebook gamer: quale comprare

Dimensioni imponenti, linee aggressive (magari condite dalle presenza di tastiera RGB e altre luci colorate), ma soprattutto componenti estremamente performanti, al punto da potersi confrontare senza imbarazzo con computer fissi di ottimo livello. Questo è l’identikit della macchina a cui voi, notebook gamer, state puntando: non è così? E sono proprio questi i prodotti che troverete all’interno della nostra guida, dotati innanzitutto di processori di ottava o di settima generazione (che permette di risparmiare qualcosina, senza dover scendere a compromessi significativi in fatto di prestazioni) Intel i5 o i7, appartenenti alle serie ad alte prestazioni HQ o HK. Al contrario delle CPU che troviamo nei laptop più comuni (serie U a risparmio energetico), questa particolare categoria di componenti è in grado di garantire le performance necessarie al gaming più spinto.

Ma sono le schede video ad essere le vere protagoniste di una configurazione pensata per un notebook gamer. Dimenticatevi completamente delle soluzioni integrate nel processore, e largo a chip grafici di alto livello targati Nvidia GeForce GTX o AMD Radeon RX. Tutte le proposte che troverete nelle prossime righe sapranno far girare sul vostro nuovo portatile da gamer tutti i titoli più recenti. Certo, con una scheda video di fascia bassa (come la GTX 1050) sarà necessario scendere a qualche compromesso (giocare a dettagli inferiori, scalare a risoluzioni più basse…), specialmente con i giochi più avidi di risorse. Mentre chip di alto livello sapranno far fronte anche alle richieste più estreme, come giocare in 4K a dettagli alti, senza che gli fps calino e rendano l’esperienza di gioco sgradevole.

Dal punto di vista delle performance non rimane molto altro da dire: una volta stabilito il livello a cui desiderate giocare (anche e soprattutto sulla base del budget a disposizione) saremo noi a guidarvi nella scelta del modello che meglio risponde alle vostre esigenze di notebook gamer. Potrete stare tranquilli per quanto riguarda tutti gli altri utilizzi più comuni: nessuno dei bestioni che troverete all’interno della guida avrà esitazioni con compiti come navigazione web (anche con molte schede del browser aperte), Office Suite, multimedia, foto editing. Ma anche task più complessi non dovrebbero causare problemi: non è un caso che configurazioni come quelle che vi stiamo per suggerire vengano scelte non solo dai notebook gamer, ma anche da chi utilizza il portatile per lavoro e adopera software per CAD 2D e 3D, video editing…

Se a livello di hardware ci troviamo di fronte a macchine che non scendono a compromessi, questo non significa che non ci sia qualche limitazione in altri ambiti. La prima questione da valutare è la trasportabilità: nella stragrande maggioranza dei casi, i notebook gamer preferiscono schermi ampi (15 o 17 pollici), per godersi appieno l’esperienza in game, senza bisogno di un monitor esterno. Oltre a questo fattore, occorre ricordare che i componenti ad alte prestazioni occupano un discreto spazio, tra sistemi di raffreddamento e quant’altro. Il case del pc dovrà essere sufficientemente grande per poterli ospitare. È facile dunque trovare modelli di notebook che pesano 3 o 4 kg. Se utilizzerete il portatile esclusivamente in casa, non dovreste avere problemi. Ma se oltre a dei notebook gamer siete anche degli studenti universitari, ad esempio, e il portatile dovrà accompagnarvi ogni giorno nel tragitto casa-università, forse sarà meglio orientarsi su un 15 pollici e iniziare a pensare ad uno zaino di buona qualità che riduca l’affaticamento della schiena.

Un secondo elemento da tenere in considerazione è quello dell’autonomia: l’hardware dei PC da gaming è anche altamente energivoro. Scordatevi di arrivare al termine di una giornata lavorativa con questi device, che anche se utilizzati in modalità risparmio energetico spesso faticano a raggiungere le 4 ore. Se poi si parla di gaming, la durata della batteria è destinata a scendere ancora: non aspettatevi sessioni di gioco più lunghe di 1 ore se siete lontani da una presa elettrica. Inoltre è bene sottolineare che le prestazioni di un notebook da gaming attaccato alla corrente saranno migliori rispetto alla modalità batteria: insomma, se ne avete la possibilità, il consiglio è quello di giocare con il portatile collegato all’alimentatore.