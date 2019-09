Notebook FreeDOS: dove acquistarli e quando convengono davvero

Notebook FreeDOS: quale comprare

Cosa spinge un utente a comprare un Notebook FreeDOS? Se tralasciamo i motivi meno leciti, rimangono comunque diversi casi per cui potrebbe essere più conveniente acquistare un PC privo di Windows, ad un costo minore. Per esempio, c’è chi è già in possesso di una licenza Windows, magari recuperata da un computer non più in uso. Ma anche chi ha intenzione di procurarsela, acquistando una key su internet e scaricando la ISO di Windows 10 dal sito ufficiale del produttore. O ancora, qualcuno potrebbe non essere proprio interessato al sistema operativo Microsoft: dopotutto, esistono moltissime distribuzioni Linux gratuite perfettamente in grado di far fronte alle necessità della maggior parte degli utenti.

Ma dove trovare un notebook freeDOS ad un prezzo conveniente? È proprio questo il primo problema. Se avete già fatto un giro sui più importanti store online, come Amazon o Ebay, vi sarete accorti che notebook freeDOS ce ne sono, sì, ma mica così tanti. E non solo, spesso e volentieri i modelli presenti non sono così appetibili: hardware di generazioni passate, spesso di fascia bassa… È facile insomma trovarsi di fronte ad un portatile limitato, perché obsoleto o particolarmente economico. È vero: un notebook con processore Intel Pentium o Celeron, che già non ha un prezzo molto alto, in versione freeDOS finirà per costare davvero pochissimo. La soluzione perfetta se eravate alla ricerca di un muletto o di un portatile da utilizzare per pochi task basilari.

Le alternative ai Notebook FreeDOS

Sì, è vero: siete arrivati su questa pagina perché state cercando un notebook FreeDOS. Ma prima di arrivare alla selezione dei modelli attualmente reperibili in Italia, volevamo essere sicuri che aveste già considerato tutte le alternative. Dal momento che la selezione di questi prodotti sarebbe davvero ristretta, perché non dare comunque un’occhiata ad alcuni modelli tradizionali? Chi partiva con l’intenzione di installare Ubuntu o qualsiasi altra distribuzione Linux potrà comunque rimuovere il sistema operativo Microsoft, o valutare una soluzione dual-boot.

Chi invece stava cercando un modo per risparmiare qualcosa sul prezzo di un nuovo portatile, può dare un’occhiata alle nostre selezioni di notebook per fascia di prezzo, come migliori notebook 300 euro, o migliori notebook 200 euro. Rimarrete probabilmente sorpresi scoprendo che anche tra i portatili economici esistono molti prodotti validi, anche con schermo Full HD e SSD di serie.

Se cercate invece proprio una macchina senza alcun vincolo di OS preinstallato, date un’occhiata alla nostra selezione. Di seguito vediamo solo i prodotti realmente validi attualmente acquistabili tramite i classici eCommerce. Scartiamo, badate bene, tutti i modelli di notebook FreeDOS con hardware ormai datato e che non dispongono di un prezzo valido rispetto a ciò che abbiamo invece considerato interessante per l’acquisto.