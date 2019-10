I migliori notebook ASUS: scopri il modello perfetto per te

Notebook ASUS: la linea ROG

“ROG” sta per Republic Of Gamers: siamo arrivati alla serie di notebook Asus pensata per i videogiocatori. Quali sono le loro caratteristiche distintive? Innanzitutto, per offrire un’esperienza di gioco quanto più immersiva possibile, questo tipo di portatili è dotato di schermi grandi, minimo 15 pollici di diagonale, ma molti modelli raggiungono i 17. In alcuni casi troveremo anche specifiche fuori dall’ordinario, come frequenze di refresh più alte se confrontate a quelle dei display tradizionali. Chi ama i titoli frenetici, come gli sparatutto, apprezzerà il vantaggio competitivo che ne deriva. Distintivo è design dei notebook Asus ROG: al di là delle dimensioni più che generose, necessarie ad ospitare componenti high-end e un efficiente sistema di dissipazione del calore, troveremo altre chicche che sapranno farsi notare dai gamer più appassionati. Per esempio? Tastiere retroilluminate con led RGB personalizzabili, linee aggressive, ancora led vari su coperchio e ventole, e così via…

Ma il cuore di un notebook Asus da gaming sta nella componentistica: i ROG equipaggiano infatti hardware di alto livello, come CPU appartenenti alle serie ad alte prestazioni, e soprattutto schede video top di gamma per poter giocare ad alte risoluzioni e al massimo dei dettagli senza nessuna esitazione da parte del sistema. In sostanza: se siete dei videogiocatori, avete un discreto budget e volete davvero il top, il consiglio è quello di orientarvi su uno dei portatili di questa linea, o un altro notebook gaming tra quelli presenti nella nostra guida all’acquisto dedicata.