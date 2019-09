Notebook Apple: qual è il MacBook più adatto a te?

Notebook Apple: quale comprare

Nonostante i prezzi elevati, sono moltissimi gli utenti che scelgono un notebook Apple, un MacBook, come macchina per lavorare o semplicemente per lo svago. I motivi di questa preferenza? Nel corso degli anni il marketing ha contribuito a creare un’immagine ben precisa dei Mac: dispositivi funzionali, sicuri, belli da vedere, veri e propri status symbol. Certamente un’altra categoria di utenti potrebbe obiettare che, a parità di prezzo, un pc Windows avrà senz’altro una dotazione hardware migliore. Ma è davvero questo l’unico elemento a cui si dovrebbe guardare al momento di acquistare un computer, fisso o portatile? Al di là dell’eterna diatriba tra utenti Mac e PC, ci sono alcuni punti di forza oggettivi che caratterizzano i notebook Apple.

Il sistema operativo proprietario di casa Apple è uno dei vantaggi principali. Grazie al ridotto numero di modelli di notebook, Apple è in grado di ottimizzare perfettamente il SO in base all’hardware su cui verrà utilizzato. È questo il motivo per cui, anche se la scheda tecnica media dei Mac non è nulla di eccezionale, questi computer risultano sempre veloci e reattivi. Ed è anche la ragione dell’eccezionale durata della batteria che accomuna tutti i modelli di MacBook. Un altro punto a favore riguarda gli aggiornamenti: non sono solo gli ultimi modelli a ricevere gli upgrade alle versioni più recenti di macOS, ma anche i MacBook più datati. Questo regala una longevità maggiore ai notebook Apple, che rimangono efficienti anche dopo diversi anni e hanno accesso a tutte le nuove funzionalità.

Ancora una nota positiva del sistema operativo Apple riguarda la sua stabilità. “Quasi” immuni da virus mainstream e altre minacce alla sicurezza (i programmi installabili attraverso il Mac App Store sono severamente controllati), i Mac non necessitano dell’installazione di un antivirus di terze parti. Inoltre, mentre qualsiasi utente Windows ha dovuto confrontarsi almeno una volta nella vita con una formattazione del sistema operativo, i sistemi Mac possono essere utilizzati a lungo senza bisogno di nessun intervento di questo tipo. Non sono tanto processore, RAM o scheda video a rendere speciali i notebook Apple (che infatti utilizzano gli stessi componenti che è possibile ritrovare su un qualsiasi PC Windows). Ma sono piuttosto schermi, tastiere e trackpad a rientrare tra i principali punti di forza dei Mac. Partiamo dai display: tutti i modelli di MacBook montano pannelli di qualità, ma sotto questo aspetto il top della scelta sono senz’altro i display Retina. Alta densità PPI (pixel per pollice) e risoluzione che arriva a 4K, colori vividi, immagini nitide, ottimo livello di luminosità e ampi angoli di visione: non è un mistero per cui i Mac siano i dispositivi preferiti da chi fa grafica.

I notebook Apple si fanno inoltre notare per l’ottima qualità delle tastiere, come quella dei trackpad: chiunque abbia utilizzato almeno una volta un notebook Apple (o un Magic Mouse) avrà fatto in fretta ad abituarsi alla comodità delle numerose gesture disponibili. Infine, è proprio la qualità costruttiva, unita al design curato e all’utilizzo di materiali premium come l’alluminio, che fa sì che ovunque i MacBook vengano immediatamente identificati come prodotti di lusso.

Abbiamo visto insieme cos’è che rende unici i notebook Apple: se prima eravate ancora un po’ insicuri, adesso non dovreste avere nessun dubbio. Tranne uno: quale modello dovreste scegliere? Fortunatamente la gamma di notebook Apple non è molto ampia, e questo vi faciliterà nella selezione. Ma, visto che si tratta di prodotti che hanno un certo costo, è bene che prima di lanciarvi nell’acquisto raccogliate tutte le informazioni necessarie a fare una scelta consapevole. Fortunatamente, le abbiamo raccolte proprio in questa guida. Andiamo dunque a scoprire insieme le caratteristiche dei vari modelli di MacBook per permettervi di identificare quello perfetto per soddisfare le vostre esigenze.