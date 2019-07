Notebook Acer: guida alla scelta del modello migliore per te

Notebook Acer: quale comprare

Acer è un’azienda con sede a Taipei, Taiwan, uno dei più importanti produttori di portatili che opera nel mondo dell’elettronica fin dal 1976. Attualmente è attiva anche nel mercato degli smartphone, tablet, monitor LCD e altri prodotti informatici. Come accennavamo, nonostante la sua base nell’estremo oriente, vende molti notebook in Europa e, in particolare nel nostro paese, è uno dei brand che più facilmente troverete in un negozio fisico o in un eCommerce.

Vi è mai capitato di leggere in rete delle opinioni non troppo positive sui notebook Acer? Qualcosa riguardo alla scarsa qualità costruttiva, batterie che durano poco e altre impressioni poco lusinghiere espresse da altri utenti come voi? E adesso che state valutando l’acquisto di un nuovo portatile Acer (perché, diciamocelo: di modelli ce ne sono per tutti i gusti e i prezzi sono allettanti), quelle recensioni negative vi tornano in mente e vi trattengono dal fare il grande passo. Chiariamo subito questa storia: Acer è un produttore che negli anni si è dimostrato particolarmente competitivo all’interno della fascia bassa del mercato. Vuoi perché altri brand non presidiano questa fascia di prezzo (o lo fanno con scarsa convinzione), vuoi perché il catalogo di notebook Acer è davvero grande, con il passare del tempo sembra che l’immagine di questo marchio abbia finito per legarsi a prodotti economici, almeno nell’immaginario di una buona fetta di utenza.

E se parliamo di portatili a basso costo, inevitabilmente si farà riferimento a prodotti che presentano dei compromessi: si utilizzano materiali più economici (scordiamoci l’alluminio, e spazio a tanta plastica), non si cura particolarmente il design, non ci si sforza di contenere il peso, le componenti hardware per forza di cose verranno selezionate tra quelle meno costose. Ma questo discorso non vale soltanto per Acer. Si applica allo stesso modo anche agli altri produttori che sfornano tanti notebook di fascia bassa, come Asus o Lenovo. Se però Asus è molto conosciuta grazie anche alla sua linea di Ultrabook Zenbook, e Lenovo per i suoi convertibili Yoga (oltre che per i ThinkPad, rivolti ad un pubblico di professionisti), solo di recente Acer si sta facendo strada nei cuori degli appassionati con le sue linee di notebook premium (Acer Swift).

In quest’articolo vi faremo conoscere meglio le numerose serie di notebook Acer attualmente in vendita, così da rendervi più facile identificare i prodotti economici e distinguerli da quelli appartenenti alle fasce superiori. Valutate il tipo d’uso che farete del portatile e -soprattuto- il budget che desiderate investire; dopo di che, saremo noi a presentarvi per ogni fascia di prezzo i prodotti migliori di questo brand che troppo spesso viene snobbato, soprattutto nella fascia medio-alta. Ecco una breve panoramica delle varie linee di prodotti commercializzate da Acer, ovviamente nel settore notebook: per informazioni più dettagliate su una particolare serie, scorrete nella guida fino al capitolo corrispondente.