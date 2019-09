Notebook 2 in 1: guida ai modelli migliori

Notebook 2 in 1: quale comprare

Sembrano in tutto e per tutto portatili tradizionali, ma basta spingere il loro schermo all’indietro, ancora, e ancora un po’ (niente paura per l’integrità cerniere: sono fatte apposta!)… ed ecco che il dispositivo che abbiamo tra le mani è pronto per essere utilizzato come un tablet. I notebook 2 in 1 hanno questa particolarità: oltre che nella posizione standard di un portatile, possono essere impiegati in modalità tablet, con lo schermo completamente ruotato su sè stesso, passando per due posizioni intermedie. Una, la cosiddetta stand, o “cavalletto“, perfetta per presentare su slide anche quando non si ha un proiettore a disposizione, o magari disegnare con una stylus pen. L’altra, chiamata “tenda“, ideale per godersi un film o una serie su Netflix dal divano, lasciando il notebook sul tavolo o su un altro piano d’appoggio. Ovviamente, per essere utilizzati anche quando sarebbe scomodo o impossibile servirsi della tastiera, tutti i notebook 2 in 1 sono dotati di un display touchscreen.

Stavi cercando un notebook 2 in 1 di tipo diverso, costituito da una parte tablet a cui è possibile agganciare una tastiera/dock? Ecco la guida giusta per te: tablet 2-in-1.

Ma chi sono gli utenti che più degli altri possono essere interessati ad acquistare un notebook 2 in 1? Abbiamo cercato di individuare i profili d’uso più comuni per trovare i prodotti migliori per ciascuno di voi, quelli più adatti alle vostre necessità, oltre che al vostro budget. Una prima categoria include coloro che cercano un dispositivo estremamente portatile, come chi viaggia spesso per lavoro o per studio. Per uno studente universitario la praticità di un notebook 2 in 1 compatto è innegabile: pensate alla comodità di scorrere delle slide in modalità stand, magari prendendo anche appunti durante la lezione utilizzando il touchscreen. O ancora a quella di riguardarli in treno, sulla via del ritorno a casa, con il vostro portatile in modalità tablet appoggiato sulle ginocchia (o magari, se siete stanchi meglio un film…).

In questo caso non sarà necessario un notebook potente, quanto piuttosto un device leggero, dalla buona autonomia e, possibilmente, anche economico. Ad una seconda categoria appartengono gli utenti che intendono utilizzare il portatile soprattutto per il multimedia. E allora spazio a schermi ampi e definiti, dai colori brillanti, che vi permetteranno di gustarvi i vostri film e serie tv senza la necessità di collegare il pc ad uno schermo esterno. Ancora diverse saranno le necessità di chi cerca una notebook 2 in 1 con cui lavorare. Siete dei visual artist e state cercando un dispositivo da utilizzare anche in assenza di una tavoletta grafica? Oltre a dei componenti all’altezza sarà necessario un display di ottima qualità, magari compatibile con una penna stylus sensibile ad un elevato numero di punti di pressione.

All’interno di questa guida abbiamo cercato di raccogliere i modelli di notebook 2 in 1 più interessanti, ciascuno equipaggiato con componenti recenti. Troverete device diversi, ordinati dal più economico al più costoso, in grado di rispondere a ciascuna delle esigenze di cui abbiamo parlato, e se avete necessità diverse, non esitate a scriverci nei commenti per ricevere un suggerimento su misura per voi. Siete pronti? Cominciamo!