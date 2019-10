Notebook 15 pollici: come e quale scegliere

ASUS VivoBook Pro N580GD

Se siete alla ricerca del miglior notebook 15 pollici per il lavoro, allora date un’occhiata ad ASUS VivoBook Pro N580GD. Dal punto di vista estetico non troviamo grosse novità rispetto alle sue generazioni precedenti, ma poco male: VivoBook Pro è un dispositivo dotato di un telaio in alluminio davvero ottimo, con colorazione simil-oro e ottimizzazione non da poco per quanto riguarda il layout.

Frontalmente troviamo un pannello da 15.6″ con risoluzione Full HD; questo è IPS, e potrebbe anche essere sostituito con il modello superiore in configurazione, ovvero quello dotato di risoluzione 4K. Se volet eperò salvare del budget per metterlo sulle performance, continuate ad approfondire il modello che vi stiamo segnalando. Esso, oltre ad una tastiera retroilluminata, mette a disposizione un processore i7-8750H di ultima generazione (Intel Coffee Lake). Il suddetto è un esa-core in grado di raggiungere i 4,10 GHz in Turbo.

Lo affiancano 16 GB di RAM DDR4, un SSD da 512 GB (oltre ad un hard disk tradizionale da 1 TB) e una scheda grafica dedicata Nvidia GTX 1050 da 4 GB di memoria. Il tutto si rende ottimo per eseguire tutte le varie tipologie di attività; anche il montaggio video. La dotazione di porte è caratterizzata da una USB 3.1 di tipo C, 1 USB 3.0 standard, 2 USB 2.0, lettore di SD e jack audio. Non mancano Ethernet e HDMI. L’OS è ovviamente Windows 10 Home. La batteria è da 47 Wh e riesce ad alimentare il notebook 15 pollici fino al primo pomeriggio, ma la cosa è variabile se sfruttate molto la GPU.