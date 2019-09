Notebook 14 pollici: come e quale scegliere

Huawei Matebook D 2019

Saliamo un po’ di fascia e troviamo uno dei notebook 14 pollici più facile da consigliare a chi vuole un buon portatile per l’utilizzo misto tradizionale. Eccoci infatti di fronte a Huawei Matebook D 2019, portatile del produttore cinese che ormai ha guadagnato una posizione importante sul settore dei notebook con Windows. Questo ha un corpo tutto in alluminio e monta un display da 14″ Full HD IPS, ottimo per la fruizione di video o per la lettura.

All’interno troviamo un processore ottimo, ovvero l’Intel Core i5-8250U. Questa è una CPU di ottava generazione, è quad-core e riesce a raggiungere la frequenza in Turbo di 3.40 GHz; un valido compagno per l’utilizzo misto di più software classici simultaneamente. Associati troviamo 8 GB di RAM e un SSD SATA da 256 GB, ottimi sia per l’avvio rapido di Windows 10 Home che per quello dei software tradizionali. Non male l’audio stereo frontale e il sensore fingerprint integrato nel tasto di accensione per lo sblocco tramite impronta digitle.

Buona la dotazione di porte che include una USB Type-C per l’alimentazione, una USB 3.0 e una USB 2.0, jack audio e HDMI. Ad alimentare il tutto troviamo un modulo da 57,4 Wh che si offre in grado di alimentare il notebook per ben 12 ore di utilizzo se non esagerate con i software eccessivamente pesanti. Come abbiamo detto consigliamo Huawei Matebook D 2019 a tutti quelli che cercano un notebook 14 pollici compatto, rapido, elegante e senza troppe esigenze.