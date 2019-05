Nokia smartphone: la nostra guida all'acquisto sempre aggiornata

Nokia 7.1

Nokia 7.1 è il nuovo punto di riferimento della fascia media dei finlandesi. Si tratta di uno dei primi smartphone prodotti da Nokia con il notch e dotato di tecnologia PureDisplay per un intrattenimento di qualità cinematografica in HDR. Sotto la luce diretta del sole o in una stanza con scarsa illuminazione, giocando o guardando un video, il display nitido e luminoso in 19:9 Full HD+ da 5,8 pollici regola automaticamente luminosità e contrasto a seconda delle condizioni di luce ambientali, permettendo di godersi appieno i contenuti in qualsiasi situazione. Per il resto, il design è abbastanza standard, senza grossi bordi e cornici intorno al display.

Dietro, c’è spazio per una doppia fotocamera ZEISS ad alta sensibilità da 12+5 MP con rilevamento a due fasi che offre un auto-focus automatico per scatti fantastici sia in condizione di luce estrema, che di scarsa illuminazione. Ottieni la foto perfetta in HDR – per immagini più nitide e dettagliate – e condividila con amici e follower. Puoi anche ridurre i fastidiosi tremolii durante le riprese con la tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization) e rivivere appieno i tuoi ricordi, grazie all’audio spaziale Nokia 360° ad alta fedeltà. Sotto alla scocca, troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 636 – octa-core a 1.8 GHz – insieme a 3 GB di RAM e a 32 GB di storage. Questa piattaforma è ottimizzata per la fruizione di contenuti, con una grafica best-in-class, oltre a miglioramenti dell’efficienza della batteria che consentono di godersi audio e video ancora più a lungo. La porta USB type-C assicura una ricarica rapida (fino al 50%) in 30 minuti, grazie alla batteria da 3060 mAh.