Nintendo Switch vs Wii U: caratteristiche, differenze e offerte migliori

Nintendo Switch vs Wii U: differenze tra le console

La differenza principale è che Nintendo Switch, essendo una console più recente, è molto più potente di Wii U. Lo dimostrano facilmente il doppio di memoria RAM disponibile (4 GB LPDDR4 contro i 2 GB DDR3 di Wii U) e il processore di nuova generazione sviluppato in partnership con nVidia. Si tratta a tutti gli effetti del successore di quest’ultimo progetto, ed è opinione comune che Nintendo Switch rappresenti la realizzazione completa di esperimenti che Nintendo ha tentato con Wii U: la console risulta essere quindi un’evoluzione naturale della precedente, specialmente nel campo del tablet.

Il tablet di Nintendo Switch include infatti anche processore e tutta l’effettiva capacità grafica, a differenza di Wii U in cui funge principalmente da schermo secondario. Mentre Wii U ha un’unita console di base collegata alla TV e connessa in wireless al tablet, il tablet di Nintendo Switch è la console, e il dock Nintendo Switch in cui inserirlo è semplicemente un adattatore HDMI/USB che ne trasmette il segnale e lo ricarica, aumentando la risoluzione dei giochi grazie al maggior apporto di elettricità. Dal punto di vista tecnico si tratta di un piccolo miracolo: progettato fin dall’inizio come centro della console, è a tutti gli effetti un device sullo stile di tablet e cellulari in grado di far girare giochi come Doom e Wolfenstein 2, senza costringere ai difficoltosi lavori di rielaborazione che Wii U aveva visto ricevere nei suoi porting.

Siamo davanti a una console intenzionalmente meno potente dei rivali Xbox One e PlayStation 4, ma in cui ogni singola goccia di energia è spremuta in maniera saggia ed efficace.

Differenze tecniche

Perfino nel campo della batteria Nintendo Switch supera abbondantemente le 3-5 ore del tablet Wii U, nonostante le sue esigenze maggiori. Inoltre, da un punto di vista tecnico, Wii U presenta un touch screen resistivo, mentre quello di Nintendo Switch è capacitivo. Uno schermo resistivo ha una sottile pellicola trasparente che registra la pressione, mentre uno schermo capacitivo si basa sull’elettromagnetismo e può essere integrato direttamente nel vetro senza dover sovrapporre nulla allo schermo. Il confronto è purtroppo reso ancora più impietoso dalla storia della stessa Wii U. Rilasciata nel 2012, questa console ha sofferto di una mancanza di supporto dagli sviluppatori e un marketing dalla direzione poco chiara, che ha addirittura portato il pubblico a pensare che Wii U fosse semplicemente un tablet da connettere a Nintendo Wii.

Questo problema non si presenta con Nintendo Switch. Non solo il nome è stato appositamente scelto per evitare qualunque tipo di confusione, ma il particolare controller smontabile chiamato Joy Con che è innestabile ai lati del tablet ne sottolinea la differenza. Questo controller è diviso in due parti, destra e sinistra, che possono sia essere utilizzati come un controller tradizionale grazie alla base inclusa che venire impiegati come controlli di movimento o addirittura separati per offrire il controller destro o sinistro a un secondo giocatore. È così reso possibile il multiplayer locale senza nessun acquisto aggiuntivo.