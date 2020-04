Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: qual è la migliore per te?

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: hardware

Partiamo dalla considerazione di base: quali sono le differenze di hardware tra le due console? Con questo intendiamo quali elementi siano stati rimossi nella costruzione di Nintendo Switch Lite, e quanto siano importanti per l’esperienza di gioco.

Portabilità: Switch che “non switcha”

Nel confronto Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite, la prima caratteristica che distingue le due console è che Nintendo Switch Lite può essere usata solamente in modalità portatile. Questo significa che la console non può essere connessa in alcun modo alla televisione. Non farti ingannare dalla presenza dell’uscita USB Type-C presente nella stessa posizione della console normale: Nintendo Switch Lite non ha i componenti necessari per emettere segnali video, e la presa serve solo a ricaricare la console. Se a questo si aggiunge la mancanza di un piedino estraibile, è più che evidente che questo tipo di console è pensato per essere preso in mano.

Allo stesso modo, l’acquisto separato della dock station di Nintendo Switch non supporta l’ingresso di Nintendo Switch Lite. L’assenza di una modalità docked, dunque, non comporta una differenza di prestazioni e possibilità di boost grafici come nella versione classica di Nintendo Switch. Ciò significa che Lite si limita a supportare le possibilità prestazionali di Switch in modalità portatile.

Schermo: dimensioni ridotte e maggiore protezione

Chiariamo innanzitutto una cosa: nel confronto Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite a livello di display, entrambi i modelli hanno la stessa risoluzione di 1280 x 720. Questo significa che i giochi non avranno una risoluzione diversa a seconda del tipo di Nintendo Switch utilizzata, perlomeno a livello hardware (le cose cambiano all’interno dei giochi stessi, ma dei giochi ne parliamo nella sezione successiva). Non sono però identici: Nintendo Switch ha uno schermo più grande (6.2 pollici), mentre Nintendo Switch Lite più piccolo (5.5 pollici).

Risulta quindi più difficile vedere l’azione, ma non di molto – la differenza è estremamente minore. Uno schermo più piccolo (e la mancanza di altri elementi) permettono però dimensioni più ridotte, che passano da 102 x 239 x 13.9 mm (includendo i Joy-Con inseriti) a 91.1 x 208 x 13.9 mm per la versione solamente portatile. In questo senso ne giova soprattutto la maneggevolezza e la facilità di trasporto a favore di Nintendo Switch Lite.

Secondariamente, una caratteristica da sottolineare è la maggiore protezione del display in Nintendo Switch Lite. Lo schermo, infatti, risulta leggermente più incavato all’interno della scocca, rendendo questo componente meno esposto ad eventuali urti e cadute; sebbene incidenti del genere non garantiscono in alcun modo risultati miracolosi.

Controlli: addio HD Rumble

Nel confronto Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite non si può non parlare della questione controlli. L’ultima console di casa Nintendo, infatti, ha puntato molto sulla nuova concezione di controller con i famosi Joy-Con. Questi, oltre alle loro possibilità in termini di interazione ibrida, hanno introdotto caratteristiche importanti come la telecamera IR ed il nuovo sistema HD Rumble. Con Nintendo Switch Lite si perdono queste caratteristiche, dato che i controller non sono più estraibili. La telecamera IR, data l’impossibilità a staccare i controlli dal corpo principale della console, si rende del tutto inutile in questo caso.

Allo stesso modo, il sistema di vibrazione riusciva a dare il meglio di sé unicamente a Joy-Con staccati, ed è stato deciso di non inserire il motorino HD Rumble all’interno di Nintendo Switch Lite. Per quanto riguarda quantità e disposizione dei tasti, invece, non si registrano modifiche di alcun tipo tra Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite.

La presenza di connettività Bluetooth, tuttavia, permette comunque di estendere le possibilità di Nintendo Switch Lite. Sono collegabili esternamente, infatti, sia Joy-Con esterni, sia controller bluetooth di terze parti come Nintendo Switch Pro controller. In questo caso, tuttavia, bisogna mettere in conto la non totale comodità nell’utilizzare un simile controller con una console unicamente portatile.