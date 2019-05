Nintendo Switch skins: la nostra guida all'acquisto

Il design è questione di gusti. C’è a chi piace il minimalismo, c’è a chi piacciono le fiamme e i led RGB, c’è chi si accontenta del look di una console come esce dalla scatola, senza aggiunte particolari. Ma è innegabile che l’occhio vuole la sua parte, altrimenti le aziende non spenderebbero milioni in questo campo; e quello che sceglie Nintendo potrebbe non necessariamente piacere a te. Il design di Nintendo Switch ha infatti ricevuto qualche critica, principalmente per il suo essere orientato a quel pubblico giovane a cui l’azienda ha sempre fatto riferimento. Abbiamo quindi deciso di mettere insieme una guida per valutare Nintendo Switch skins, in modo da raccogliere in un solo luogo i migliori esempi che il mercato può offrire.