Nintendo Switch Pro Controller: la nostra guida ai migliori

Nintendo Switch Pro Controller

Partiamo dal Pro Controller ufficiale, in modo da avere un punto di partenza con cui comparare il resto dei controller. Con un prezzo di base di 69,99€ si colloca nella fascia medio/alta e giustifica il suo alto costo con il brand, che ti rende sicuro di non avere nessun problema di compatibilità con la console. Non è però solo il brand che ne giustifica il prezzo: la realizzazione è eccellente, con una sensazione molto solida al tatto grazie ai due diversi tipi di plastica impiegata. Unica pecca: non include veri grilletti posteriori, optando invece per dei semplici tasti senza sensibilità. Si tratta però dello stesso design dei Joy-Con, e i giochi sulla console non sfrutterebbero comunque la pressione analogica.

Nintendo Switch Pro Controller: la nostra prova

Come per ogni tipo di hardware messo in campo dall’azienda, Nintendo segue regole tutte sue. Ma se da un lato il Joy-Con standard è sulla falsariga di Wii e N64, il Nintendo Switch Pro Controller rappresenta un avvicinarsi alla tradizione. Basato sul form factor dei controller Xbox, questo controller risulta immediatamente familiare a chiunque abbia una minima esperienza di videogiochi, e risulta subito confortevole al tatto – incredibilmente più confortevole dei Joy-Con individuali.

Nintendo resta però sempre Nintendo. Il corpo centrale semitrasparente, che sembra quasi un richiamo allo stile dell’elettronica anni Novanta, è di ottima fattura e decisamente solido. Anche la tecnologia utilizzata è particolare: oltre alla vibrazione, il controller include un lettore Amiibo integrato per semplificarne la lettura. Piccola pecca la mancanza di veri e propri trigger dorsali, dato che la console non riconosce input analogici ma solo di pulsanti. Non si tratta però di un problema del controller stesso, ma di una scelta di design su Nintendo Switch nella sua interezza che considera il rapporto con i tasti presenti sui Joy-Con.

Il lato negativo vero e proprio, invece, è un prezzo superiore alla media. A Nintendo non interessa la fascia bassa: il controller è decisamente più costoso rispetto ai suoi “colleghi”, per un’esperienza di gioco molto simile. La giustificazione? Una batteria incredibilmente performante, la cui durata si assesta sulle 40 ore e che effettivamente nelle nostre prove a lungo termine è stata caricata meno di una volta alla settimana. Ciliegina sulla torta la presa USB-C, una scelta che guarda al futuro in fatto di caricatori.