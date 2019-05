Nintendo Switch mini dock: la nostra guida all'acquisto

Nintendo Switch mini dock: quale comprare

Abbiamo selezionato dock HDMI che offrano alternative ridotte al dock ufficiale. Il prezzo è sempre una considerazione, ma in questo caso è soprattutto il form factor a fare da discriminante. La selezione è limitata, dato lo scarso numero di aziende che affrontano questo tipo di prodotti, che in molti casi sono disponibili solo all’estero. Ma ci sono comunque offerte interessanti anche per il nostro territorio.

Prima di cominciare, una nota importante: ci sono report sui vari forum di Nintendo Switch mini dock che danneggerebbero la console. Non abbiamo incontrato questa situazione di persona, finora, ma non possiamo non menzionare che Nintendo non riconosca ufficialmente come valido nessun dock al di fuori del suo. È ovviamente impossibile garantire ogni singola situazione, e stabilire quante di queste siano dovute a difetti legati a impianti elettrici, connettori rovinati o cattivo uso dei dock stessi; consigliamo, nel caso tu abbia qualche paura, di spegnere la console prima di collegare o scollegare qualunque accessorio e accenderla solo a operazione conclusa.