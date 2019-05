Nintendo Switch memory card: i migliori prodotti per espandere la memoria

Nintendo Switch memory card: quale comprare

Come dicevamo, Nintendo Switch offre una memoria espandibile attraverso uno slot micro SD. Ciò non vuol dire che la console non abbia una memoria di base, ma – con soli 32 GB a disposizione, in cui contare anche i file di sistema – questa memoria si esaurirà molto in fretta. Facilissima da inserire, questa soluzione permette di assicurarsi tutto lo spazio necessario a un prezzo molto ridotto. Se, poi, oltre all’installazione di giochi intendi anche salvare video di gameplay o screenshot da condividere, catturabili attraverso il tasto dedicato. Ci sono però anche dei limiti: non esiste un modo di esportare dati di salvataggio, ad esempio, per conservarli come back up in modo da trasferirli ad altre console – questa funzione è al momento riservata al servizio Save Data Cloud Backup, disponibile unicamente agli abbonati a Nintendo Online, che permette il salvataggio e trasferimento dei dati via internet.

L’uso principale resta quindi l’archiviazione di giochi e media, e da questo punto di vista l’offerta è ampia. La console supporta micro SD fino a 2 TB, una quantità esageratamente ampia. In questa guida tendiamo a raggiungere soluzioni fino ai 256 GB: riteniamo che siano una quantità sufficiente viste le dimensioni dei giochi Nintendo Switch disponibili al momento, ma non escludiamo di ampliare la selezione in futuro una volta che il catalogo sarà ampliato ulteriormente. Infine, la velocità di trasferimento dati è legata anche alle dimensioni della scheda, e tutte questi fattori si riflettono anche sui prezzi.