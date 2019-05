Nintendo Switch Joycon: la nostra guida all'acquisto

Orzly Grip

Ozly è un’azienda che dedica molta attenzione ai prodotti Nintendo. Oltre ad essere una presenza costante nel campo delle cover Nintendo Switch, ci propone anche una soluzione al problema dell’ergonomia dei Joycon, con un grip dal costo molto contenuto ma dalla qualità costruttiva superlativa. Oltre a una presa migliore, il grip aumenta anche la superficie dei tasti dorsali, che sono decisamente più comodi da premere in questa configurazione.

Orzly Grip: la nostra prova

Per un prodotto effettivamente molto economico, questi Orzly Grip sono assolutamente una sorpresa. La solidità strutturale è di alto livello: non c’è nessun componente che “balli” anche nelle partite più concitate, e la scelta di mantenere il minor numero possibile di componenti è decisamente vincente. I grip non hanno infatti nessun elemento elettronico – il led che segnala il numero del Joy-Con inserito è un semplice pezzo di plastica trasparente, che riflette i led del Joy-Con stesso. Il grip è composto solamente da un corpo e dai due bumper posteriori.

Vincente è anche la scelta di non utilizzare nessun meccanismo per l’inserzione: invece di scattare, il Joy-Con viene premuto all’interno e mantenuto saldo grazie a quattro gommini tarati esattamente sulle dimensioni del controller. È un lavoro curato, che mantiene il controller fermo senza rischiare nessun tipo di graffi o movimenti, e permette di estrarlo facilmente infilando un dito nello spazio inferiore. L’ergonomia è notevolmente migliore (per quanto non completamente al livello di un controller tradizionale), e permette di giocare in maniera molto più comoda anche a titoli precisi come Super Smash Bros Ultimate o Shovel Knight.

Il ridotto numero di tasti del Joy-Con si fa notare, ma è impossibile risolvere questo problema senza comprare un vero e proprio controller. Per quanto riguarda i bumper posteriori, il cambiamento è incredibilmente notevole: il grip permette una pressione molto più controllata e sicura, rendendoli ergonomicamente migliori e decisamente più reattivi. È davvero difficile trovare difetti; a 5-6 euro di prezzo l’uno sono una soluzione incredibilmente conveniente per migliorare l’ergonomia dei Joy-Con, e assolutamente una sorpresa. Leggeri e convenienti, il prezzo così ridotto li rende quasi un must buy se fai spesso partite in compagnia con i Joy-Con standard.