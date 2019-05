Nintendo Switch giochi tennis: la nostra guida

Tennis World Tour

Sviluppatore: Breakpoint

Publisher: BigBen Interactive

Lasciando da parte l’arcade per avvicinarsi invece al simulatore, Tennis World Tour resta l’unica opzione disponibile tra i Nintendo Switch giochi tennis. Con incluso Roger Federer ed altri famosi tennisti moderni, il gioco vuole riprodurre i diversi tipi di colpi, terreni e strategie che rendono questo sport rapidissimo e adrenalinico. Bisogna mettere un asterisco, però: Breakpoint ha sofferto di un periodo di sviluppo tormentatissimo, ed è innegabile che la cosa si noti nel gioco finale nonostante le forti vendite. Lo segnaliamo in questa guida in quanto, come accennato, si tratta dell’unico titolo di tennis simulato attualmente disponibile sulla console, ma anche per un altro motivo: BigBen ha affermato di voler riprendere lo sviluppo per crearne una versione definitiva nel corso di quest’anno, e un seguito in futuro. Si tratta quindi di una serie da tenere d’occhio, e auguriamo agli sviluppatori un secondo sforzo più sereno; valuteremo e aggiorneremo questa guida di conseguenza.