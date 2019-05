Nintendo Switch giochi in uscita: ecco i migliori

Nintendo Switch giochi in uscita: quale comprare

Di seguito potrete trovare i giochi in uscita per Nintendo Switch nelle prossime settimane. Per la vostra comodità, la selezione è suddivisa per mese, elencando per ogni gioco le informazioni base con la data di uscita, i link per il pre-ordine, il rimando ad eventuali anteprime o prove effettuate, una breve descrizione del titolo ed un comodo box in cui potrete effettuare più rapidamente l’acquisto del vostro gioco preferito. In riferimento specifico alla nuova console della grande N, la lineup iniziale dopo il recente lancio è spalmata per tutto il corso dell’anno. Ciò significa che non tutti mesi saranno previste una o più uscite, ma in questa selezione potrete comunque trovare tutti i titoli attualmente previsti entro la fine dell’anno, anche senza una data di lancio precisa.

Infine, la lista dei giochi Nintendo Switch in uscita comprende tutti i titoli che saranno rilasciati in formato fisico, rimandando eventualmente ad un secondo articolo in futuro per quanto riguarda i titoli rilasciati unicamente in digitale. Questo significa che, tolte eccezioni, questi titoli possono essere giocati senza necessariamente comprare micro SD per Nintendo Switch. Ecco quindi la nostra selezione “Nintendo Switch giochi in uscita“.