Nintendo Switch docking station: la nostra guida all'acquisto

MoKo Supporto Batteria Portatile

Se hai un buon budget e vuoi degli extra, MoKo ha una proposta interessante. Oltre a supportare il tablet in maniera solida, il suo Supporto Batteria Portatile offre, come da descrizione, un power bank incorporato da 6500mAh, pari a circa una volta e mezzo la batteria integrata del tablet. Visto come i giochi più graficamente esigenti scarichino la batteria più in fretta, potrebbe essere una buona soluzione 2-in-1, soprattutto se hai in programma viaggi dalla lunga durata in aereo o in luoghi in cui non sei sicuro della disponibilità di prese elettriche. Oltre a questa potenzialità anche il lato stand non è affatto male, offrendo due piedini estraibili separati che permettono tre diverse posizioni di inclinazione. Non è tutto rose e fiori, ovviamente: le dimensioni possono risultare ingombranti, anche se meno di quanto sembri – e comunque si tratta di considerazioni personali. Forse non si tratta della soluzione più comoda per il gioco con Joy-Con inseriti, ma in questa guida ci concentriamo sulla configurazione con controller rimossi; se cerchi una soluzione specifica per il caricamento in mobilità ti rimandiamo alla nostra guida sulla migliore batteria esterna Nintendo Switch.