Nintendo Switch dock: la nostra guida all'acquisto

Nintendo Switch dock quale comprare

Abbiamo deciso di dividere questa guida in due parti: gli stand e i set per televisione. La differenza principale è che, mentre i secondi sono semplicemente delle soluzioni alternative per collegare il nostro Nintendo Switch al televisore, gli stand servono a migliorare la nostra esperienza in modalità portatile: siccome Nintendo ha deciso di posizionare l’ingresso USB-C sul fondo del tablet, è impossibile caricare la console se è appoggiata in verticale reggendosi in piedi col piedino estraibile. Uno stand permette ad esempio di attaccare Nintendo Switch a una presa in treno o in aereo mentre giochiamo con la console appoggiata sul tavolino, fornendo maggiore stabilità in modo da evitare che le vibrazioni la facciano cadere, o addirittura ha già integrata una batteria esterna di supporto per allungare le sessioni di gioco.

Se il motivo principale per cui hai comprato la console è la modalità portatile e viaggi spesso con questi mezzi potrebbe essere un acquisto utile, ma sappiamo che ogni giocatore fa caso a sé. Di conseguenza, ogni prodotto evidenziato è pensato per necessità diverse. Abbiamo voluto fornire una panoramica dei migliori stand e dock nel loro campo, evidenziando cosa offrono di particolare e sottolineando sia i motivi per cui possono risultare utili che quelli per cui potrebbero non fare al tuo caso.