Nintendo Switch Bundle Natale: la nostra guida agli acquisti

Bundle Nintendo Switch + Pokemon Let’s Go

Il lancio di Pokemon Let’s Go ha fatto furore, diventando un successo incredibile. Questo titolo, che non solo è ispirato al popolarissimo gioco di Pokemon per cellulare ma è anche in grado di connettersi a Pokemon Go, è un rifacimento di Pokemon Giallo che cambia alcune cose e lo rende un’avventura diversa rispetto a quello che era negli anni ’90. La console inclusa in questo bundle è personalizzata a tema Pokemon, avendo immagini di Pikachu ed Eevee sul dock e i controller dei rispettivi colori; includiamo inoltre il controller Poke Ball Plus, una speciale sfera Poke in grado di controllare il gioco grazie ai suoi sensori di movimento e creata specialmente per Pokemon Let’s Go. Un vero e proprio oggetto da collezione, ma anche incredibilmente divertente. Le due versioni disponibili, Pikachu ed Eevee, includono diversi tipi di Pokemon nel gioco.