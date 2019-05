Nilox action cam: ecco la gamma del produttore

Nilox action cam: quale comprare

Nilox, fondata nel 2015, è un’azienda abbastanza conosciuta sia nel settore dei trasporti urbani elettrici, sia in quello della fotografia. Proprio grazie a quest’ultimo il brand ha avuto molto successo. Si potrebbe affermare che Nilox è stata la prima azienda a produrre action cam economiche quando il settore era dominato da brand blasonati che producevano esclusivamente dispositivi costosi. È partita dal nulla ed è riuscita a farsi strada in questa categoria, arrivando ad avere testimonial del calibro di Marc Marquez, campione del mondo di MotoGP.

Nonostante siano molte le aziende che producono action cam economiche e non, Nilox è riuscita a creare una buona linea di fotocamere sportive con un rapporto qualità/prezzo interessante. Si tratta di dispositivi indirizzati perlopiù a chi è all’inizio o per chi non vuole spendere tanto. Tutte le action cam Nilox vengono vendute con delle custodie subacquee che permettono di registrare foto e video in mare o in piscina, dispongono di chip WiFi e presentano uno schermo integrato. La gamma comprende videocamere da poche decine di euro (perfette per chi è all’inizio ed ha un budget limitato) e modelli più costosi che presentano prestazioni abbastanza buone ad un prezzo accessibile.

Le action cam sono perfette per chi pratica sport estremi o semplicemente per chi ama realizzare video e foto in vacanza da punti di vista diversi dal solito. Il bello di queste videocamere è proprio la loro compattezza e la praticità. Grazie agli accessori venduti insieme ai dispositivi e a quelli acquistabili separatamente, è possibile agganciarle al casco quando si va in moto, al manubrio della propria bici, ad un selfie stick o addirittura sul parabrezza dell’auto. Permettono di realizzare video con punti di vista creativi o in prima persona e, mediante la lente grandangolare di cui dispongono, è possibile inquadrare molti dettagli e restituire un senso di immersione all’utente che guarda il video o la foto finale.

Trattandosi di modelli economici e pensati per una tipologia di utente non professionista, abbiamo evitato di dividere questa guida alle migliori “Nilox action cam” in modelli per principianti e per professionisti. Ci siamo concentrati su quelli che, secondo noi, sono i modelli migliori da prendere in considerazione, elencandoli in ordine di prezzo.