Netatmo termostato: i prodotti per controllare caldaia e termosifoni in modo smart

Netatmo termostato: quale comprare e perché

Netatmo termostato intelligente è la soluzione ideale per chi vuole sostituire il suo vecchio termostato con un prodotto smart e connesso. I benefici apportati da questo genere di prodotti sono innumerevoli, ma possiamo in breve dire che vengono raggiunti due grandi risultati: l’aumento del comfort domestico, dovuto al fatto che si trova sempre la temperatura ideale senza troppo preoccuparsi di aggiustamenti manuali, e la riduzione dei consumi energetici, grazie agli algoritmi intelligenti di gestione del clima sfruttati dai termostati smart e connessi – il risparmio in bolletta è poi l’ovvia conseguenza.

Il termostato di Netatmo è quindi la soluzione ideale per chi possiede una caldaia autonoma, una pompa di calore, un sistema di riscaldamento a pavimento, oppure ancora una caldaia centralizzata dove ogni appartamento è provvisto di un proprio termostato individuale. Inoltre, qualora la vostra caldaia sia compatibile con un sistema multizona, potete acquistare due termostati Netatmo per controllare separatamente due zone di casa.

Se viceversa vivete in un condominio con riscaldamento centralizzato, o teleriscaldamento non controllabile individualmente, quasi certamente avrete dei radiatori con valvole termostatiche (obbligatorie per legge). Anche per questa opzione Netatmo ha pensato ad una soluzione, con le valvole termostatiche intelligenti. Tutti i benefit previsti dal termostato li otterrete anche con questi prodotti, ed anzi avrete maggior controllo della temperatura, poiché suddiviso stanza per stanza, o meglio radiatore per radiatore. Proprio per questo le valvole termostatiche sono abbinabili al Netatmo termostato intelligente, e così sfruttabili anche da chi ha il riscaldamento autonomo per meglio controllare la temperatura in modo più granulare.

Prima di vedere più nel dettaglio questi due prodotti e come si installano, parliamo degli aspetti in comune, ovvero degli algoritmi intelligenti di Netatmo e degli ecosistemi per smart home supportati. L’azienda francese ha sviluppato un sistema in grado di rendere termostato e valvole veramente smart. Questi prodotti, una volta installati, inizieranno ad analizzare il comportamento climatico dell’abitazione, studiando il tempo necessario a portarla in temperatura e come questa disperde il calore; queste informazioni vengono incrociate con altri dati provenienti dai servizi meteorologici online, temperatura attuale e prevista, vento, irraggiamento solare e così via. A tutto ciò vengono poi aggiunte le nostre preferenze e abitudini di spostamento, creando la formula definitiva e personalizzata per aumentare il comfort domestico e ridurre il consumo energetico. La media del risparmio energetico, misurata tra il 2015 e 2016 in Italia, ammonta al 39% – secondo le stime messe in campo da Netatmo.

Netatmo termostato intelligente e le valvole termostatiche si possono controllare manualmente dal prodotto stesso, oppure sfruttando l’app Netatmo Energy per iOS e Android. È possibile accedere anche a tutti i controlli, nonché ai grafici con le statistiche di consumo, dalla ben fatta interfaccia web. Chi sfrutta l’ecosistema demotico Apple HomeKit può integrare il termostato Netatmo e le valvole nelle proprie scene, così da creare delle catene di avvenimenti con altri prodotti per smart home; lo stesso si può fare con il sistema IFTTT, che Netatmo supporta. Non manca infine la compatibilità con Google Assistant, che permette anche di dialogare con il termostato attraverso l’assistente di Google, con lo smartphone o magari uno smart speaker; lo stesso si può fare con Amazon Alexa. Insomma, sotto questo aspetto si è davvero coperti su ogni fronte, qualunque sia l’ecosistema domotico prescelto per la propria smart home.

Vediamo allora più nel dettaglio i prodotti per il controllo del clima proposti dall’azienda francese, iniziando dal Netatmo termostato intelligente, e passando poi alla soluzione delle valvole termostatiche per radiatori.