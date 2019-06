Natale PS4 o Xbox One: le migliori idee regalo

Natale PS4 o Xbox One: quale comprare

Il dubbio se comprare a Natale PS4 o Xbox One richiede senza dubbio un necessario approfondimento per individuare la scelta migliore tra le due console. Prima di tutto, è doveroso specificare che di ogni console, sia PS4 che Xbox One quindi, esistono diverse varianti. Tra queste sono presenti sia varianti per quanto riguarda la memoria interna da 500 GB o 1 TB, sia per quanto riguarda la potenza. In quest’ultimo caso parliamo delle console più recenti di Sony e Microsoft, vale a dire PS4 Pro e Xbox One X. Prima di vedere in cosa si differenziano questi ultimi due modelli, parliamo delle sostanziali differenze tra i modelli base delle console.

Sia PS4 che Xbox One offrono un ottimo parco titoli dei più variegati generi. Quando si tratta dei giochi più venduti, come ad esempio gli sparatutto, i giochi sportivi o i simulatori di guida, la maggior parte di essi vengono rilasciati su entrambe le console senza particolari differenze. Entrambe dispongono di un lettore Blu Ray per la riproduzione dei giochi, permettendo contemporaneamente di godersi anche film e serie TV in alta definizione. In questo caso, Xbox One nella versione S offre una marcia in più, disponendo di un lettore Blu Ray 4K per la visione di film in risoluzione Ultra HD e con il massimo livello di dettaglio.

PS4 Pro o Xbox One X?

Passando invece a PS4 Pro e Xbox One X, anche le versioni potenziate appena nominate rientrano nella famiglia di PS4 e Xbox One, rimanendo perfettamente compatibili con tutti i giochi rilasciati per entrambe le piattaforme, ma con una marcia in più dal punto di vista della grafica. Da una parte PS4 Pro permette di godersi tutti i migliori titoli con un 4K dinamico, ricco di dettagli in più e colori brillanti grazie al supporto HDR, ma non effettivamente ad una piena risoluzione 4K; caratteristica, al contrario, che fa di Xbox One X la console migliore dal punto di vista della pura potenza. In sostanza, dunque, bisogna comprare a Natale PS4 o Xbox One? La risposta in fin dei conti è semplice vista la netta somiglianza tra le due console ed è: dipende dai giochi che volete provare. Se da una parte, come anticipato, tantissimi titoli sono disponibili indistintamente su PS4 o Xbox One, sono le esclusive a far pesare maggiormente la vostra scelta; e cercheremo anche di aiutarvi in tal senso con alcuni bundle dedicati a diverse esclusive di PS4 e Xbox One.