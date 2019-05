Mouse gaming wireless Logitech: la selezione dei migliori prodotti

Mouse gaming wireless Logitech: quale comprare

Per scegliere un buon mouse da gaming fortunatamente serve guardare solamente un paio di aspetti cruciali: la bontà della forma e dei materiali del mouse, e ovviamente la validità del sensore. Uno dei fattori più caratterizzanti e facili da verificare però è l’inclusione di pulsanti aggiuntivi oltre ai classici LMB (Left Mouse Button), RMB (Right Mouse Button) e MMB (Middle Mouse Button). La presenza di tasti laterali (minimo due) è fondamentale per poter definire “da gaming” un mouse.

Quando si tratta però di mouse gaming wireless Logitech o di altre marche, bisogna considerare un ulteriore aspetto, ovvero l’autonomia. Questo fattore, di cui vi andremo a parlare ora, è anche alla base di un elemento che spesso e volentieri frena l’utente medio dall’acquistare un mouse senza fili da gaming: il costo. Un prodotto senza fili, a parità di performance e specifiche, costerà infatti sempre di più rispetto ad uno cablato. Tenete a mente questo punto, durante il processo di selezione. Se state cercando qualcosa di meno esoso, vi suggeriamo piuttosto di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato al mouse gaming economico.

Autonomia

Di per sé le periferiche cablate sono preferibili a quelle senza fili, dato che non richiedono “pause” per ripristinare l’autonomia della periferica. Per ridurre al minimo questo a dir poco fastidioso fenomeno, dunque, è importante assicurarsi che il prodotto in questione abbia una capacità di carica sufficientemente valida.

Esistono due principali soluzioni a questo dilemma. La prima è l’integrazione di batterie stilo, che offrono una longevità nettamente superiore ma non sono ricaricabili. Al contrario, invece, è possibile anche imbattersi in mouse gaming wireless Logitech che integrano una batteria ricaricabile nella scocca. In questo caso l’autonomia massima sarà considerevolmente inferiore, però sarà possibile collegare con un cavo il mouse al PC e continuare ad usarlo mentre si ricarica. È questione di preferenze personali, scegliere quale sia il metodo migliore: entrambi anno i loro pregi e difetti. Noi proporremo varianti per accomodare entrambe le casistiche.

L’ergonomia

Adesso che abbiamo parlato delle feature legate strettamente ai mouse senza fili, passiamo a parlare dell’aspetto più importante da considerare quando si parla in generale di queste periferiche. Avere una presa salda, comoda e piacevole è fondamentale per poter definire “da gaming” un mouse. È assolutamente impossibile pensare di giocare per ore ed ore con un prodotto scomodo o che non consente di compiere in maniera naturale movimenti precisi.

Anzitutto bisogna guardare se l’ergonomia del prodotto è ambidestra, mancina o destrorsa. I prodotti di fascia più alta, specialmente quando si parla di mouse gaming wireless Logitech, tendono ad essere ambidestri. Una volta visto questo, bisogna passare a valutare per che tipologia di presa è stato concepito il design del prodotto. Tipicamente le forme sono orientate a risultare comode per tue tipologie di utilizzi: ad “artiglio”, ovvero con le dita che formano un arco sopra al mouse, o a palmo disteso, dove la mano poggia interamente sopra ed attorno al mouse. Non esiste una presa migliore, è semplicemente una questione di preferenze personali. Di conseguenza, optate per un mouse che ha un ergonomia ed un design che meglio rappresenta i vostri gusti.

Il sensore ottico

Ultimo ma non ultimo elemento da considerare è la validità del sensore di movimento. Questo sarà il mezzo tramite il quale impartiremo gli spostamenti del cursore a schermo, ed a seconda della sua bontà si potrà avere un grado più o meno buono di precisione dei nostri input. Di per sé ogni sensore moderno è più che sufficiente per i bisogni di ogni giocatore, e praticamente ogni mouse può raggiungere un polling rate (quantità di segnali inviati ogni secondo al PC) più che abbondante. Di conseguenza, l’unico punto veramente importante da analizzare in quanto enormemente variabile da modello a modello è il range del DPI.

Questa sigla (Dots Per Inch) indica letteralmente la proporzionalità tra i movimenti della mano e quelli a schermo. Solitamente i giocatori sfruttano valori che siedono tra i 400 DPI ed i 1.500 DPI, ma avere l’opportunità di andare al di fuori di questo spettro è assolutamente preferibile per dare più versatilità alla periferica. Poter customizzare i valori, inoltre, è una feature molto importante e che fortunatamente quando si parla di mouse gaming wireless Logitech è sempre presente. I sensori di questo brand sono tra i migliori sul mercato, quindi se desiderate ci optare per una delle soluzioni sottostanti potete stare sicuri che state acquistando qualcosa di meritevole per il gaming.