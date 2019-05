Mouse gaming Razer: come e quali scegliere

Mouse gaming Razer: quale comprare

Essendo una delle aziende più consolidate del settore pare naturale che il roster di mouse gaming Razer attualmente acquistabili sia considerevole. Ciascun prodotto è stato pensato per un target d’utenza differente, però vista la mole di mouse è comprensibile che non tutti si possano effettivamente definire come “consigliabili”. Alcuni di questi, ad esempio, sono un po’ datati e difficili da reperire in maniera affidabile sugli store digitali, però vi sono anche casi (come Razer Orochi, un mouse per giocare “on the go”) che non solo sono sovra-prezzati ma hanno anche alcune lacune sul piano tecnico o a livello di ergonomia.

Scegliere il giusto modello per la giusta occasione

Cosa bisogna guardare quindi in un mouse gaming Razer per poterlo ritenere meritevole di essere acquistato? Uno dei fattori determinanti è sicuramente il rapporto qualità/prezzo; spesso le aziende più consolidate nel mercato possono permettersi di gonfiare un po’ i prezzi e Razer chiaramente non fa eccezione. Alcuni prodotti molto buoni, come ad esempio il Razer Mamba, purtroppo sono troppo cari per risultare consigliabili, quindi quando valutate che modello acquistare vi consigliamo di stare molto attenti a questo importante aspetto.

L’altro punto da considerare nella cernita di mouse gaming Razer è se siete interessati o meno ad un modello pensato specificamente per un determinato genere videoludico. La maggior parte dei modelli proposti da Razer ha un design semplice ma pratico e comodo, però se desiderate a tutti i costi un prodotto con numerosi pulsanti laterali fortunatamente qualche opzione è presente.

Quali funzioni e caratteristiche bisogna aspettarsi

Non mancano neanche periferiche top di gamma con feature e design estremamente customizzabili sia sul fronte hardware che software, quindi se siete quel tipo di target d’utenza non preoccupatevi. L’unica tipologia di mouse in cui effettivamente Razer pecca a livello di roster è quella di fascia medio/bassa. Se desiderate acquistare un prodotto di questa rinomata azienda, infatti, difficilmente troverete soluzioni “under 50€”.

Infine, l’ultimo punto da valutare è se siate o meno interessati ad avere un sistema di retroilluminazione. Razer Chroma è una tecnologia a LED da 16,8 milioni di colori con effetti di luce molto belli e personalizzabili, però non a tutti potrebbe interessare questa funzione. Nel caso un determinato modello abbia entrambe le opzioni (Chroma o monocromatica) il nostro consiglio è di risparmiare e prendere la variante senza Chroma, però ormai quasi ogni versione è dotata di questa tipologia di retroilluminazione quindi parlando concretamente non è di sicuro il fattore più determinante nel processo di selezione.