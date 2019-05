Mouse gaming per mancini: le migliori soluzioni in commercio

Mouse gaming per mancini: quale comprare

Capire cosa bisogna effettivamente valutare di un mouse gaming per mancini è davvero semplice. All’atto pratico sono pur sempre dei mouse pensati per essere impiegati con finalità videoludica. Di conseguenza, è sufficiente seguire le medesime linee guida che abbiamo già stilato nel nostro articolo dedicato in generale al mondo dei mouse gaming.

Il primo punto che si considera normalmente di un mouse è la sua ergonomia, che per forza di cose è dettato dalle sue forme e dal design della periferica. Un mouse gaming per mancini chiaramente dovrà avere particolare attenzione a questo aspetto, quindi in primo luogo bisogna assicurarsi che si tratti effettivamente di un prodotto capace di essere usato con la mano sinistra. Una volta stabilito questo punto, starà all’utente valutare quale tipo di forma sia la più adatta per i propri gusti. Alcuni mouse favoriscono una presa a palmo disteso, altri ancora “ad artiglio”, ovvero toccando la periferica con polso e polpastrelli ma non col metacarpo. La maggior parte dei mouse, però, ben si sposano con entrambe queste tipologie d’impugnatura.

Il sensore ottico

Dopo aver confermato che il design del mouse sia idoneo alle nostre aspettative, è tempo di passare a valutare il sensore ottico. Quest’ultimo altro non è se non lo strumento tramite il quale viene tradotto lo spostamento del mouse in un input da inviare al proprio PC. Di conseguenza, avere una soluzione di qualità e non low-cost è imperativo, onde evitare un livello di precisione carente.

Per determinare la bontà di un sensore vi sono diversi aspetti, dalla sensibilità all’accelerazione, ma in realtà ai giocatori realmente importa un solo aspetto: il range del DPI. Il DPI, o Dots Per Inch in lingua inglese, è un valore che sta ad indicare la correlazione diretta impostata in quel momento tra spostamento fisico e virtuale del mouse. Più basso è il DPI, più si dovrà muovere la mano per spostare il cursore a schermo e viceversa. Solitamente i giocatori adottano impostazioni che oscillano tra i 400 ed i 1.500 DPI, quindi assicurarsi di avere come minimo accesso a questi valori è essenziale. Detto questo, però, un buon sensore ottico offrirà ancor più range tra DPI minimo e massimo.

Feature aggiuntive opzionali

Visto questo importantissimo punto, quindi, non resta altro che constatare gli altri aspetti della periferica. Uno dei più rilevanti per decidere quale mouse gaming per mancini acquistare tra quelli evidenziati in questa collana è sicuramente la tipologia di connettività. Un mouse cablato ed una soluzione wireless, infatti, ha i suoi pregi o difetti rispetto all’altra. A seconda di ciò che valutate più importante – autonomia infinita ed intralcio di un cavo oppure niente cavi ma necessità di ricaricare le batterie – potrete scegliere per che opzione andare.

Altro punto potenzialmente interessante da valutare è la presenza o meno di maniere per customizzare la periferica a livello fisico. Pesi removibili e grip intercambiabile sono tra gli extra più ricercati, ma anche sul fronte software ve ne sono alcuni davvero interessanti e/o pratici. Dalla retroilluminazione RGB all’inclusione di una memoria interna per salvare i propri profili, infatti, i mouse più validi avranno certamente maniere per espandere l’offerta e migliorare più o meno sensibilmente la cosiddetta “quality of life” quando si usa la periferica.