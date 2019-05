Mouse gaming economico: come e quale scegliere

Mouse gaming economico: quale comprare

Vi abbiamo già parlato in gran dettaglio di quali siano a nostro avviso le caratteristiche principali da valutare in un mouse pensato per un impiego videoludico nella nostra guida al miglior mouse gaming. In questo articolo, quindi, ci limiteremo a ricapitolare brevemente il tutto adattandolo alla nuova ottica commerciale “economica” di questo articolo.

Comfort e funzionalità sono i due fattori principali da valutare per stabilire quanto un mouse da gaming sia degno di questa nomenclatura, però quando si pongono determinate restrizioni sul prezzo il discorso cambia leggermente. Ponendoci un ipotetico budget minimo di 15€ (il minimo che vi suggeriamo di spendere in qualsiasi circostanza per evitare prodotti scadenti) ed uno massimo di 35€ allora il punto chiave da tenere in considerazione ad ogni costo diventa il rapporto qualità/prezzo.

Gli aspetti essenziali

I prodotti che vi segnaliamo in questo articolo sono indiscutibilmente tra i migliori della categoria e sono stati attentamente scelti per offrirvi delle soluzioni consigliabili ma con rigorosa attenzione nei confronti del prezzo. Per forza di cose, però, qualche concessione o rinuncia è dovuta. Il DPI e l’ergonomia sono ad esempio fattori importantissimi da considerare, come anche la bontà e quantità dei tasti, la robustezza dei materiali impiegati o la presenza di eventuali funzionalità aggiuntive, però viste le circostanze dovremo lasciarli relativamente in secondo piano. Dare precedenza al prezzo però in alcuni casi non è fortunatamente sinonimo di basse capacità o funzionalità, andiamo insieme a vedere quali sono i prodotti da noi identificati come appartenenti a questa ristretta categoria.