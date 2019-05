Mouse gaming 30 Euro: quali modelli vale la pena comprare

Mouse gaming 30 Euro: quale comprare

Essendo questa guida incentrata su una fascia di prezzo molto specifica, è importante specificare cosa ci si può aspettare (e non) da uno di questi prodotti. In termini di fruibilità, possiamo assicurarvi che siamo già in una fascia lontana da quella dei cosiddetti “low-cost”. Come già abbiamo specificato in numerose occasioni, non è nostra prassi consigliare soluzioni di nessuna tipologia classificabili in quella maniera. Per definizione, infatti, i prodotti di quella natura non risultano mai meritevoli in termini di longevità, qualità e potenzialità.

DPI e feature aggiuntive: cosa aspettarsi per 30€

I punti chiave da valutare in un mouse, indipendentemente dalla fascia di prezzo, sono tre: il sensore ottico, l’ergonomia e la tipologia e quantità di feature aggiuntive presenti. Tralasciando l’inclusione di almeno due tasti laterali – il minimo indispensabile per poter definire “da gaming” un mouse – è possibile già in questa fascia di prezzo trovare qualche piccolo extra per donare versatilità alla periferica. Sia chiaro, non è ovviamente possibile trovare grandissime aggiunte, essendo pur sempre mouse gaming 30 Euro, ma già cose come l’illuminazione RGB o addirittura una memoria interna non sono impossibili da trovare.

In termini d’importanza, però, il sensore ottico gioca un ruolo ben più importante dato che di fatto è il cuore della periferica. Valutare la bontà di quest’ultimo è relativamente semplice, dato che di tutte le potenziali specifiche presenti ai giocatori interessano principalmente solo un paio: polling rate (che oggi come oggi è in pressoché ogni prodotto il medesimo di 1.000 Hz) e range del DPI. Il DPI (Dots Per Inch) indica il valore di sensibilità che può avere il sensore per convertire in maniera direttamente proporzionale lo spostamento fisico del mouse in movimento del cursore a schermo. Più grande è il gap, migliore è la versatilità del sensore, ma l’importante è assicurarsi che il prodotto in questione offra quantomeno il gap 400 – 1.200 DPI.

Che tipo di presa bisogna comprare?

Per quanto riguarda l’ergonomia, infine, i propri gusti e stili di presa giocano chiaramente un ruolo chiave per determinare l’appetibilità del prodotto. Ci sono infatti giocatori che giocano “a palmo disteso” (l’interezza della mano poggiata sul mouse) o “ad artiglio” (con solo polso e falangi a contatto col mouse). Nessuna delle due casistiche è migliore o peggiore, semplicemente è importante assicurarsi di trovare qualcosa di consono ai propri gusti in termini di ergonomia (cosa che anche un mouse gaming 30 Euro saprà soddisfare).