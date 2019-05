Mouse e tastiera Xbox One: come e quali modelli scegliere

Mouse e tastiera Xbox One: quali comprare

Dentro alle nostre guide dedicate alle migliori tastiere gaming ed ai mouse gaming abbiamo evidenziato in maniera approfondita sia le caratteristiche da valutare nel prodotto, sia quali sono i migliori modelli sul mercato. Qui sotto ci limiteremo quindi a dare una spiegazione di stampo più riassuntivo, così da non allungarvi troppo la lettura e comunicarvi ciò che è veramente importante per capire come scegliere correttamente i prodotti. La cosa più critica da chiarire, però, è cosa può essere effettivamente usato con Xbox One.

Le console della famiglia Xbox One supportano nativamente tutte le soluzioni mouse/tastiera cablate; è sufficiente collegarle alle porte USB della console (o di un USB hub) per poterle impiegare nei giochi e nelle app compatibili (che attualmente non sono molte ma aumentano di mese in mese). Mouse e tastiera Xbox One pensati nello specifico esclusivamente per questa piattaforma in fin dei conti non ne esistono ancora. Se avete a vostra disposizione dei modelli cablati che usate su PC (e non vi interessa procurarvi soluzioni ad-hoc per la vostra console) potete usare benissimo ciò che avete già in vostro possesso.

Tastiera: cablata sì, wireless un po’ meno

Dato che l’introduzione del supporto ufficiale a mouse/tastiera è arrivato da pochi mesi (fine 2018), il processo d’integrazione è ancora in corso d’opera. Come potete leggere voi stessi nella pagina ufficiale di Microsoft sull’uso di mouse e tastiera su Xbox One, ogni soluzione USB è supportata. La dashboard è navigabile unicamente con la tastiera, mentre nei giochi dove gli sviluppatori hanno deciso di implementare ufficialmente le periferiche potrete usare sia mouse che tastiera. Attenzione però, nessuna feature aggiuntiva è supportata ufficialmente, quindi oltre a guardare la qualità dei tasti non vi è null’altro di veramente importante da valutare. Il discorso, invece, diventa leggermente più complicato quando si tratta di modelli wireless.

In teoria – e ci tengo a stressare particolarmente questo termine – mouse e tastiere vendute in accoppiata con un dongle USB sono usabili su Xbox One. In pratica, però, vi sono stati in passato dei prodotti (non li menzioneremo direttamente per evitare di pubblicizzarli in alcuna maniera) che già permettevano l’uso di mouse e tastiere senza fili prima del supporto ufficiale e con il 100% dei giochi. Questo era un grosso problema, dato che permetteva “illegalmente” di impiegare periferiche che davano un vantaggio enorme contro chi invece usava un normale controller. In diversi titoli come PUBG e Call of Duty vi sono stati numerosi ban legati a questo problema, e di conseguenza Microsoft ha assunto un atteggiamento molto più cauto con le periferiche senza fili, ben più facili da boicottare di quelle cablate.. Ciò che stiamo cercando di dirvi, dunque, è che dovreste poter usare mouse e tastiera wireless se accompagnate dal loro USB dongle, ma visto che non sono ancora supportate ufficialmente e la loro compatibilità andrebbe verificata di caso in caso, preferiamo non suggerirvele.

La scelta del mouse

Similmente a quanto detto per le tastiere in termini di connettività, anche con i mouse bisogna seguire lo stesso ragionamento. Un mouse cablato funzionerà sicuramente, mentre senza fili è un’area molto grigia che preferibilmente è da evitare ma pur sempre fruibile in molti casi.

Oltre al discorso della connettività, però, c’è anche da guardare qualcosina in più a livello di feature. La bontà del sensore e l’ergonomia della scocca, infatti, giocano un ruolo fondamentale indipendentemente dal fatto che si tratti di un mouse per un uso PC o meno. In aggiunta, giochi come Fortnite (ovvero che supportano tastiera e mouse) offrono opzioni di customizzazione dei tasti. Di conseguenza, avere accesso a tasti laterale del mouse e verificare quanti sono/come sono è tanto utile su PC quanto su Xbox One.