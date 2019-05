Mouse e tastiera PS4: i migliori prodotti per chi cerca la massima precisione su console

XIM Apex

La soluzione più dispendiosa, ma maggiormente consigliata per l’utilizzo di mouse e tastiera PS4 è sicuramente XIM Apex. Questa piccola chiavetta USB, infatti, comprende un software in grado di supportare il collegamento di qualsiasi mouse e tastiera da gaming per PC. Non solo questa soluzione vi garantisce la possibilità di utilizzare prodotti decisamente più precisi di quelli proposti in bundle da HORI, ma permette di raggiungere dei livelli di precisione altissimi senza il minimo lag, raggiungendo performance paragonabili a quelle su PC. Questa soluzione ha ovviamente alcune limitazioni, ma non per il prodotto in sé, ma piuttosto per i limiti della console stessa, come nel caso dei titoli con framerate bloccato a 30 fps. Tuttavia, lo ribadiamo, XIM Apex è l’unico prodotto al momento in grado di farvi utilizzare perfettamente le migliori tastiere da gaming ed i migliori mouse da gaming per PC, di cui potete trovare una selezione sempre aggiornata.